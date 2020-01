De tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie heeft beslist om Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, uit de partij te zetten. Aanleiding zijn contacten van Kir met extreemrechtse Turken.

Dat is zaterdag vernomen bij een bron bij de PS-federatie.

'De Brusselse PS-federatie neemt akte van de beslissing van de tuchtcommissie van vrijdag 17 januari 2020 om Emir Kir uit te sluiten', bevestigen voorzitter Ahmed Laaouej en vicevoorzitters Isabelle Emmery en Martin Casier in een persbericht.

Klacht

De tuchtcommissie kwam urenlang bijeen om zich te buigen over een klacht van een militant tegen de burgemeester. Hij had een ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Die ontmoeting vond plaats in de marge van een Europese vergadering waar de betrokkenen aan deelnamen.

Kir ontkent niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters heeft ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.

Dinsdag werd Kir gehoord door de tuchtcommissie. 'Ik herbevestig dat ik de waarden van de PS onderschrijf en herhaal mijn sterke veroordeling van extreemrechts', liet hij daarna weten. Kir erkende dat hij een inschattingsfout had gemaakt en verklaarde dat hij in de toekomst 'waakzamer zou zijn'.

Emir Kir kwam enkele jaren geleden binnen de PS zwaar onder vuur te liggen, toen hij niet was komen opdagen bij een minuut stilte voor de slachtoffers van de Armeense genocide in het Brussels parlement.

Cordon sanitaire

PS-voorzitter Paul Magnette 'neemt akte' van de beslissing van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie om Emir Kir uit de partij te zetten.

'Die sanctie is het gevolg van het niet-respecteren van het cordon sanitaire. Voor de PS is het respecteren van het cordon sanitaire van toepassing ten opzichte van alle verkozenen van extreemrechts, ongeacht om wie het gaat en waar ze vandaan komen', zei Magnette zaterdag.

Kir teleurgesteld met beslissing

'In het leven kan men van alles vluchten, maar niet van zijn geweten. Vandaag, net zoals bij het begin van mijn politiek engagement, is mijn geweten gerust. Ik ben fier op alle acties die ik heb gerealiseerd ten dienste van de bevolking', verklaart Kir in een eerste reactie. Hij zegt teleurgesteld te zijn in zijn partij, maar verzekert dat zijn linkse ideeën nog intact zijn.

'Uit respect voor de procedure ben ik terughoudend geweest. Dat was niet altijd gemakkelijk. Daarom betreur ik het dat sommigen binnen de partij dat fatsoen niet hadden en dat mijn proces in het openbaar is gevoerd. Vanavond, na de beslissing, kan ik eindelijk spreken. Ik lijk helemaal niet op de karikatuur die ze van mijn persoon gemaakt hebben. Ik ben een linkse man, een man met een overtuiging en een man van actie. Mijn resultaten op lokaal en federaal niveau pleiten voor mij. Het toont mijn gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts voldoende aan. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van extreemrechts, te werken aan meer sociale gelijkheid en mij in te zetten ten dienste van het volk. Ik ben vastbesloten om de feiten te reconstrueren en ik zal daarover binnenkort communiceren. Ik wil iedereen bedanken die mij hebben gesteund', klinkt het nog.

Militant

De militant die de klacht indiende, Jérémie Tojerow, heeft het in een reactie op Facebook over een 'moeilijke beslissing, maar een beslissing die de eer van de socialisten herstelt'.

Door zo'n zware sanctie te treffen tegen iemand die op het politieke voorplan staat en bijzonder veel stemmen haalde, heeft de Brusselse PS opnieuw aangetoond dat 'niemand boven de fundamentele principes en strijdpunten staat, of het nu een eenvoudige militant of belangrijk mandataris is', aldus de militant uit Sint-Gillis.

Nog volgens Tojerow toont de beslissing aan dat de 'etno-nationalistische logica' in tegenspraak is met de universele waarden van de socialistische partij, en hij zegt niet akkoord te zijn met de kritiek van partijleden op zijn démarche, als zou hij met de klacht deelnemen aan een racistische of tegen Turken gerichte lynchpartij.

Uitgesloten

De uitsluiting van Kir is de tweede in slechts enkele weken tijd. Op 3 januari had de tuchtcommissie van de Luikse PS-federatie al beslist om Benoît Hons, schepen in Neupré, aan de deur te zetten na uitlatingen op Facebook. Hij had zigeuners omschreven als een 'parasietensoort'. Hij was tijdens een reis in Spanje beroofd en in het bericht op Facebook gaf hij zigeuners de schuld daarvan.

Dat is zaterdag vernomen bij een bron bij de PS-federatie. 'De Brusselse PS-federatie neemt akte van de beslissing van de tuchtcommissie van vrijdag 17 januari 2020 om Emir Kir uit te sluiten', bevestigen voorzitter Ahmed Laaouej en vicevoorzitters Isabelle Emmery en Martin Casier in een persbericht. De tuchtcommissie kwam urenlang bijeen om zich te buigen over een klacht van een militant tegen de burgemeester. Hij had een ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Die ontmoeting vond plaats in de marge van een Europese vergadering waar de betrokkenen aan deelnamen. Kir ontkent niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters heeft ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd. Dinsdag werd Kir gehoord door de tuchtcommissie. 'Ik herbevestig dat ik de waarden van de PS onderschrijf en herhaal mijn sterke veroordeling van extreemrechts', liet hij daarna weten. Kir erkende dat hij een inschattingsfout had gemaakt en verklaarde dat hij in de toekomst 'waakzamer zou zijn'.Emir Kir kwam enkele jaren geleden binnen de PS zwaar onder vuur te liggen, toen hij niet was komen opdagen bij een minuut stilte voor de slachtoffers van de Armeense genocide in het Brussels parlement.PS-voorzitter Paul Magnette 'neemt akte' van de beslissing van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie om Emir Kir uit de partij te zetten. 'Die sanctie is het gevolg van het niet-respecteren van het cordon sanitaire. Voor de PS is het respecteren van het cordon sanitaire van toepassing ten opzichte van alle verkozenen van extreemrechts, ongeacht om wie het gaat en waar ze vandaan komen', zei Magnette zaterdag.'In het leven kan men van alles vluchten, maar niet van zijn geweten. Vandaag, net zoals bij het begin van mijn politiek engagement, is mijn geweten gerust. Ik ben fier op alle acties die ik heb gerealiseerd ten dienste van de bevolking', verklaart Kir in een eerste reactie. Hij zegt teleurgesteld te zijn in zijn partij, maar verzekert dat zijn linkse ideeën nog intact zijn. 'Uit respect voor de procedure ben ik terughoudend geweest. Dat was niet altijd gemakkelijk. Daarom betreur ik het dat sommigen binnen de partij dat fatsoen niet hadden en dat mijn proces in het openbaar is gevoerd. Vanavond, na de beslissing, kan ik eindelijk spreken. Ik lijk helemaal niet op de karikatuur die ze van mijn persoon gemaakt hebben. Ik ben een linkse man, een man met een overtuiging en een man van actie. Mijn resultaten op lokaal en federaal niveau pleiten voor mij. Het toont mijn gebrek aan welwillendheid tegenover extreemrechts voldoende aan. Ik heb mijn leven gewijd aan het bestrijden van extreemrechts, te werken aan meer sociale gelijkheid en mij in te zetten ten dienste van het volk. Ik ben vastbesloten om de feiten te reconstrueren en ik zal daarover binnenkort communiceren. Ik wil iedereen bedanken die mij hebben gesteund', klinkt het nog.De militant die de klacht indiende, Jérémie Tojerow, heeft het in een reactie op Facebook over een 'moeilijke beslissing, maar een beslissing die de eer van de socialisten herstelt'. Door zo'n zware sanctie te treffen tegen iemand die op het politieke voorplan staat en bijzonder veel stemmen haalde, heeft de Brusselse PS opnieuw aangetoond dat 'niemand boven de fundamentele principes en strijdpunten staat, of het nu een eenvoudige militant of belangrijk mandataris is', aldus de militant uit Sint-Gillis. Nog volgens Tojerow toont de beslissing aan dat de 'etno-nationalistische logica' in tegenspraak is met de universele waarden van de socialistische partij, en hij zegt niet akkoord te zijn met de kritiek van partijleden op zijn démarche, als zou hij met de klacht deelnemen aan een racistische of tegen Turken gerichte lynchpartij.De uitsluiting van Kir is de tweede in slechts enkele weken tijd. Op 3 januari had de tuchtcommissie van de Luikse PS-federatie al beslist om Benoît Hons, schepen in Neupré, aan de deur te zetten na uitlatingen op Facebook. Hij had zigeuners omschreven als een 'parasietensoort'. Hij was tijdens een reis in Spanje beroofd en in het bericht op Facebook gaf hij zigeuners de schuld daarvan.