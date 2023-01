PS-voorzitter Magnette: socialisten moeten onberispelijk zijn

Socialisten hebben, meer dan wie ook, de plicht om onberispelijk te zijn omdat zij opkomen voor de meest kwetsbaren en de mensen die zonder hen vergeten zouden worden. Dat heeft de voorzitter van de PS, Paul Magnette, donderdagavond gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Laken.

‘De afgelopen weken hebben we moeilijke tijden gekend, met ontslagen, schorsingen en uitsluitingen. Maar toen u mij tot partijvoorzitter verkoos, zei ik u dat wij, socialisten, absoluut voorbeeldig moeten zijn in ons gedrag. En als voorzitter zal ik geen compromissen sluiten wat betreft het respecteren van ethische normen en principes’, zei Magnette in aanwezigheid van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

‘Soms moeten we, om te blijven vechten voor al diegenen die ons hun vertrouwen hebben geschonken, preventieve maatregelen nemen, die geenszins vooruitlopen op schuld’, voegde hij toe. Hij maakte allusie op Europees Parlementslid Marc Tarabella, die uit de partij werd gezet omdat hij genoemd wordt in het corruptieschandaal Qatargate.

Lees verder hieronder

‘Vandaag hebben we de kans om na te gaan of rechts oprecht is in zijn bewering om de werknemers en de middenklasse te verdedigen. We hebben eenvoudige en duidelijke voorstellen gedaan: we willen de belastingen op lage en middenlonen verlagen, zodat miljoenen werknemers elke maand honderd tot tweehonderd euro netto meer verdienen. Om die hervorming te financieren, willen we de strijd tegen belastingfraude opvoeren en grote vermogens zwaarder belasten. En geloof me, er is nog ruimte’, aldus de PS-voorzitter.