PS voert campagne met slogan 'Beschermen, heropbouwen, beter leven!'

'Beschermen, heropbouwen, beter leven!', luidt het bij de Franstalige socialisten, of 'Protéger, reconstruire, vivre mieux!' in het Frans.

De PS wil de burgers beschermen, stelt de partij, zowel via de sociale zekerheid als via een gecontroleerde energietransitie. Het heropbouwen heeft betrekking op de reconstructie van alles wat tijdens de voorbije vijf jaar 'vernield' werd door de regeringspartijen.

Het betere leven waarvan ook sprake in de slogan, verwijst onder meer naar het optrekken van de koopkracht. 'Het is dringend en noodzakelijk om het over een andere boeg te gooien', zegt voorzitter Elio Di Rupo donderdag in een persbericht.