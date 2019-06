Na een eerste aftastende gespreksronde vat de PS in Wallonië de onderhandelingen ten gronde aan. Vanochtend mocht de MR, vertegenwoordigd door Charles Michel en Willy Borsus, de spits afbijten van de tweede ronde, met het oog op de vorming van een nieuwe Waalse regering.

'Wat vandaag telt, is de grond van de zaak', verklaarde voormalig minister-president Paul Magnette bij zijn aankomst in het Waals parlement. 'Na een eerste gespreksronde hebben we de verschillende partijen concrete en becijferde voorstellen gemaakt om de dringende sociale en klimaatnoden aan te pakken'.

De PS wil niet in haar kaarten laten kijken over de coalitie die ze het liefst uit de grond wil stampen. Nadat het CDH deze week aankondigde overal voor een oppositiekuur te kiezen, behoren een coalitie met twee - met de MR - of een meerderheid met drie - aangevuld met Ecolo en eventueel PVDA - tot de mogelijkheden. 'We zullen zien. Het belangrijkste is convergenties over de grond van de zaak te vinden', zegt Magnette.

'De keuze van het CDH is zijn verantwoordelijkheid. Maar deze beslissing zorgt er effectief voor dat het speelveld enigszins verandert', verklaarde PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Michel noch Borsus wilde commentaar kwijt voor aanvang van de vergadering. Na de liberalen komen dinsdag de groenen en woensdag PVDA langs. Het CDH wordt niet meer uitgenodigd.