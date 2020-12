De PS in het Waals parlement verzet zich tegen de verdeelsleutel die Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) naar voren schuift voor het Europese brexitfonds. Volgens de gewezen minister-president moet 85 procent daarvan naar Vlaanderen gaan. 'We betwisten de zware impact op Vlaanderen niet, maar je moet ook rekening houden met Wallonië. De voorgestelde verdeelsleutel is ongehoord', zegt Waals parlementslid Maxime Hardy (PS).

'Vlaanderen is goed voor 85 procent van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en we zullen massaal veel jobs verliezen', verantwoordde Bourgeois afgelopen zondag zijn standpunt. Hij wees erop dat Vlaanderen na Ierland het zwaarst getroffen wordt door de brexit. Het verlies van de Britse markt kan volgens hem niet zomaar vervangen kan worden. Daarom hoopt hij dat de federale regering meegaat om massaal nieuwe handelsakkoorden af te sluiten met Mercosur, Mexico, Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië. Volgens een studie van het Waals instituut IWEPS uit 2019 zouden door een harde brexit iets meer dan 5.000 banen in Wallonië en 21.000 in Vlaanderen bedreigd zijn.

Hardy merkt bovendien op dat Wallonië zich verzet tegen dat soort handelsakkoorden die een te negatieve impact zouden hebben op de Waalse landbouwsector, die al zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van eerder handelsakkoorden. Waals minister-president Elio Di Rupo had vorige week overigens al een gelijkaardige waarschuwende vinger opgestoken over de handelsakkoorden. In elk geval 'wordt een verdeelsleutel niet eenzijdig via een tv-programma vastgelegd, maar gebeurt dat via overleg en door rekening te houden met de Waalse specificiteiten en realiteit', aldus nog Hardy.

