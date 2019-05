In Duitstalig België wordt het beeld voor de Waalse verkiezingen stilaan duidelijk. PS smelt bijna overal weg, vooral ten voordele van Ecolo en cdH. MR houdt stand.

In Eupen wordt Ecolo de grootste op regionaal niveau, de PS zakt er terug tot de vierde partij met 15,7 procent. Dat zijn 8,7 procentpunten minder dan in 2014. Ook in het kanton Sankt Vith is PS de grote verliezer. Met alle stembureaus geteld komt de partij op 12,2 procent, een verlies met meer dan 20 procentpunten in vergelijking met 2014. De humanisten van cdH zijn er de eerste, met 29,6 procent, een winst van 1 procentpunt.

Ecolo boekt de grootste winst: de groenen worden de tweede partij met 25,71 procent van de stemmen, een vooruitgang met bijna 15 procentpunten. MR is de derde partij in Sankt Vith, met iets meer dan 23 procent, een vooruitgang met 0,8 procentpunten. De PVDA strandt met 3,66 procent onder de kiesdrempel.

In Büllingen is cdH de grote winnaar met bijna 30 procent van de stemmen, een vooruitgang met meer dan 7 procentpunten. De MR blijft min of meer status quo op 29,2 procent, maar de PS verliest er maar liefst 24 procentpunten. De socialisten halen er maar 10,5 procent meer. Ecolo is de derde partij met 21,4 procent, een vooruitgang met meer dan 13 procentpunten.

In Amel is opnieuw cdH de grootste, met bijna 28 procent. Ecolo volgt met 27,3 procent en doet er bijna 16 procentpunt bij. MR haalt er bijna 21 procent, PS verliest maar liefst 27,8 procentpunt en wordt de vierde met 14,6 procent. CdH is ook in Brug-Reuland de sterkste, met bijna 41 procent van de stemmen. Ecolo is de grootste winnaar en haalt bijna 25 procent, een vooruitgang met meer dan 15 procentpunten.

De PS verliest er 20 procentpunten en haalt amper 10,4 procent. Ecolo is dan weer de sterkste Bütgenbach, met 27,3 procent van de stemmen, een winst met 14 procentpunent. cdH blijft stabiel met 23,6 procent, MR verliest licht en haalt nog 22,4 procent. De PS smelt ook hier weg tot iets minder dan 14 procent. Het resultaat van 2014 is daarmee meer dan gehalveerd.