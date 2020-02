De PS houdt vol dat het ontslag van Koen Geens (CD&V) als koninklijk opdrachthouder zijn eigen beslissing was. Dat zegt de woordvoerder van de Franstalige socialisten, nadat Geens voorzitter Paul Magnette een 'ezelsstamp' verweten heeft die tot het vervroegde einde van zijn opdracht heeft geleid.

'Het is zijn eigen beslissing om ontslag te nemen, want wij waren bereid om andere formules te proberen. Hijzelf helemaal niet, want CD&V wilde een coalitie van PS en N-VA', zegt PS-woordvoerder Frédéric Masquelin.

Volgens de PS was Magnette verbaasd toen hij zondagmiddag de 'foutieve voorstelling' van de feiten door Geens hoorde. Dat de CD&V pas vanaf 5 december bij de informatiegesprekken zou zijn geweest, noemt hij volkomen onjuist. 'Tussen 9 en 12 november waren er al bilaterales met CD&V. Een vergadering werd op 15 november op het laatste moment geannuleerd omdat mijnheer Geens niet over een mandaat beschikte. Een laatste vergadering vond op 5 december plaats.' Vergeleken met de andere partijen nam CD&V maar aan één vergadering minder deel, luidt het bij de PS.

Geens verklaarde dat de inhoudelijke gesprekken goed opgeschoven waren en dat die wat hem betreft een preformatie in gang hadden kunnen zetten. Er lag ook een becijferd plan op tafel. Magnette bestrijdt evenwel dat een akkoord dichtbij was en vraagt Geens om hem het tegendeel te bewijzen. 'Er was geen tekst van een akkoord, het ging louter om een inhoudstafel zonder concrete voorstellen. Als mijnheer Geens het tegendeel beweert, dat hij dan de tekst publiceert.'

Wel waren volgens de PS de begrotingsgesprekken al goed opgeschoven. Maar in vergelijking met de begroting van de ontslagnemende Zweedse regering, zou er voor sociale zaken een miljard euro minder voorzien geweest zijn. 'Dat was geen optie. Wij weigeren de factuur van de Zweedse regering te laten betalen door de burgers. Wij willen precies een breuk met de bezuinigingspolitiek van de voorgaande regering', zegt de partijwoordvoerder.

De PS roept iedereen op zijn kalmte te bewaren en zo snel mogelijk een oplossing te helpen vinden voor de politieke crisis. 'Wij zijn altijd bereid andere formules te proberen dan diegene die door Geens werden geprobeerd', luidt het nogmaals.

Maandagochtend om 10 uur komt de top van de PS samen voor zijn partijbureau.

'Het is zijn eigen beslissing om ontslag te nemen, want wij waren bereid om andere formules te proberen. Hijzelf helemaal niet, want CD&V wilde een coalitie van PS en N-VA', zegt PS-woordvoerder Frédéric Masquelin.Volgens de PS was Magnette verbaasd toen hij zondagmiddag de 'foutieve voorstelling' van de feiten door Geens hoorde. Dat de CD&V pas vanaf 5 december bij de informatiegesprekken zou zijn geweest, noemt hij volkomen onjuist. 'Tussen 9 en 12 november waren er al bilaterales met CD&V. Een vergadering werd op 15 november op het laatste moment geannuleerd omdat mijnheer Geens niet over een mandaat beschikte. Een laatste vergadering vond op 5 december plaats.' Vergeleken met de andere partijen nam CD&V maar aan één vergadering minder deel, luidt het bij de PS. Geens verklaarde dat de inhoudelijke gesprekken goed opgeschoven waren en dat die wat hem betreft een preformatie in gang hadden kunnen zetten. Er lag ook een becijferd plan op tafel. Magnette bestrijdt evenwel dat een akkoord dichtbij was en vraagt Geens om hem het tegendeel te bewijzen. 'Er was geen tekst van een akkoord, het ging louter om een inhoudstafel zonder concrete voorstellen. Als mijnheer Geens het tegendeel beweert, dat hij dan de tekst publiceert.' Wel waren volgens de PS de begrotingsgesprekken al goed opgeschoven. Maar in vergelijking met de begroting van de ontslagnemende Zweedse regering, zou er voor sociale zaken een miljard euro minder voorzien geweest zijn. 'Dat was geen optie. Wij weigeren de factuur van de Zweedse regering te laten betalen door de burgers. Wij willen precies een breuk met de bezuinigingspolitiek van de voorgaande regering', zegt de partijwoordvoerder. De PS roept iedereen op zijn kalmte te bewaren en zo snel mogelijk een oplossing te helpen vinden voor de politieke crisis. 'Wij zijn altijd bereid andere formules te proberen dan diegene die door Geens werden geprobeerd', luidt het nogmaals. Maandagochtend om 10 uur komt de top van de PS samen voor zijn partijbureau.