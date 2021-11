PS-Kamerlid Mélissa Hanus wil naar de Raad van State trekken om de publieke financiering van de Vlaamse extreemrechtse partij Vlaams Belang in te trekken. Dat schrijven Le Soir en Sudinfo vrijdag. Volgens de procedure moet ze zeven leden van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven van de Kamer overtuigen om het beroep in te dienen.

Het parlementslid wil aantonen dat Vlaams Belang aanzet tot schending van de grondrechten en bewijzen dat de partij 'vijandig' staat tegenover de mensenrechten. Om deze stelling te ondersteunen, hebben Mélissa Hanus en haar team tussen mei 2019 en februari 2020 screenshots gemaakt van Facebook-berichten van mandatarissen van het Vlaams Belang die 'een haatdragend of opruiend karakter' vertonen. De dotatie van het Vlaams Belang bedroeg 7,9 miljoen euro in 2020. Een zaak voor de Raad van State tegen het Vlaams Blok was in 2011 geen succes.

