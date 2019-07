De PS zal de MR en Ecolo uitnodigen voor een 'verkennend gesprek' met het oog op de vorming van een Waalse regering. Bedoeling is na te gaan of kan worden voortgebouwd op de nota die PS en Ecolo eerder hadden opgesteld, maar op basis waarvan beide partijen onvoldoende steun hadden in het Waals parlement om een meerderheid mee te vormen.

MR heeft die zogenaamde 'klaproosnota' wel al afgeschoten.

PS en Ecolo hebben samen 35 zetels in het Waals parlement, op een totaal van 75 zetels. De PS wilde zo progressief mogelijke regeringen op de been brengen. Pogingen om met PVDA in zee te gaan, mislukten echter. Bovendien gaf het CDH na zijn zware verkiezingsnederlaag vrij snel na 26 mei aan overal voor de oppositie te kiezen.

Socialisten en groenen kondigden daarop aan een brede consultatie van het middenveld te organiseren. Met de nota die daaruit voortkwam, hoopten ze steun los te weken bij parlementsleden van andere fracties.

Maar zoals min of meer verwacht, liep die poging met een sisser af. Daardoor is mathematisch enkel een meerderheid mogelijk indien ze de Franstalige liberalen van de MR mee aan boord nemen.

Het partijbureau van de PS boog zich woensdagmorgen over de situatie. Daar besliste de PS om Ecolo en MR uit te nodigen voor een verkennend gesprek om na te gaan welke uitbreiding mogelijk is van de overeenkomsten die socialisten en groenen hebben bereikt en in de nota hebben neergepend.

Afkoeling

Eventueel kunnen daarop onderhandelingen worden gestart over een regeerakkoord in Wallonië en in de Franse gemeenschap. Die laatste entiteit bestaat uit Waalse en Brusselse parlementsleden.

Na het aangekondigde vertrek van Charles Michel naar het Europese niveau werd de voorbije dagen gespeculeerd over een afkoeling van het klimaat tussen PS en Ecolo enerzijds en de MR anderzijds. De spanningen waren vaak geconcentreerd rond de figuur van Michel, als eerste minister van een federale regering met een minderheid aan Waalse kant én met N-VA aan boord.

In Brussel zijn PS en Ecolo aan Franstalige kant volop in gesprek met DéFI voor de vorming van een Brusselse regering. DéFI heeft wel al positief gereageerd op de nota.