PS-Europarlementsleden willen forfaitaire onkostenvergoeding schrappen

Moeten Europarlementsleden bekendmaken wat ze doen met hun maandelijkse onkostenvergoeding van 4.342 euro? De Belgen pleiten voor meer transparantie. De PS'ers willen het forfaitair bedrag zelfs schrappen.

In de laatste stemming over het thema vóór de Europese verkiezingen van mei 2019 spreken de Belgische Europarlementsleden zich uit voor meer transparantie. De voorbije jaren was er al veel ophef over de onkostenvergoedingen van de 748 Europarlementsleden. Boven op hun brutosalaris van 8484 euro krijgen ze elke maand 4342 euro uitbetaald als 'vergoeding voor algemene uitgaven'. Jaarlijks geeft het Europees Parlement op die manier 39 miljoen euro uit, zonder te controleren of de Europarlementsleden dat geld correct besteden.

