PS en PVDA raken het ook in Charleroi niet eens

De PTB/PVDA en de PS van Paul Magnette gaan ook in Charleroi niet samen in zee. Dat heeft PVDA-lijsttrekker Sofie Merckx donderdag aangekondigd. 'Het was al duidelijk tijdens onze vorige ontmoeting, hij heeft het zaterdag bevestigd in de pers en hij heeft het vandaag herhaald: mijnheer Magnette wil zijn stadsproject verderzetten zoals voorheen.'

De PTB was in Charleroi een van de grote winnaars van de verkiezingen. De extreemlinkse partij werd er de tweede fractie, met negen zetels. De PS van burgemeester Paul Magnette haalde een absolute meerderheid, maar overwoog toch met de PTB in zee te gaan.

Dat onderonsje lijkt nu voorbij. Magnette zei afgelopen weekend in Le Soir al dat de ontmoetingen 'niet gemakkelijk' verliepen en verweet de PTB niet met concrete voorstellen te komen. 'Ze zeggen bij hun aankomst en vertrek precies hetzelfde. Het lijkt alsof ze nog steeds in campagne zijn', aldus Magnette.

De onderhandelingen zijn nu afgesprongen, kondigt lijsttrekker Sofie Merckx aan. 'Wilde de PS echt onderhandelen met de PTB? Het enige voordeel aan de uitlatingen van Paul Magnette dit weekend, is dat het ten minste openlijk werd gezegd', zegt ze in een communiqué.

'De PTB heeft de kiezer bedrogen', is Magnette scherp. 'Na een 40-jarig bestaan heeft de partij nog nooit verantwoordelijkheid gehad en verkiest ze om zich te houden aan grote demagogische discours. Wie zich aan verandering verwachtte, is eraan voor de moeite', zegt hij aan Belga.

Volgens Magnette kwam de PTB tijdens de onderhandelingen met geen enkel echt voorstel opzetten. 'Welke doelstellingen? Hoe financieren we die? Ik heb hun voorstellen laten analyseren, maar ofwel bestaan ze al, ofwel brengen ze niets bij, ofwel zijn ze niet legaal. En ik wil absoluut niet dat de Carolos meer belastingen betalen.'

In het Brusselse Molenbeek is de PVDA donderdag zelf uit de onderhandelingen gestapt, ook daar werd onderhandeld met de socialisten. Het vertrouwen in PS-kopstuk Catherine Moureaux 'is er gewoon niet', klonk het bij Molenbeeks PVDA-kopstuk Dirk De Block.