Het CDH buigt zich momenteel over de 'klaproosnota' van PS en Ecolo voor de Waalse formatie. Bij aankomst aan het partijbureau hielden de kopstukken van de humanisten de lippen stijf op elkaar.

PVDA en MR schoten de tekst al af, en dus moeten de Elio Di Rupo en co hopen op een bocht van de humanisten, die vlak na de verkiezingen al lieten weten dat ze op alle niveaus de oppositie verkiezen.

Klaproosnota

PS en Ecolo kwamen eind vorige week met een nota met daarin de grote lijnen van een akkoord tussen de twee partijen. Maar de socialisten en groenen hebben samen geen meerderheid in het Waals parlement. Ze willen een minderheidsregering vormen, met steun van parlementsleden uit andere fracties.

Op de extreemlinkse PVDA en de liberalen van MR hoeven ze niet te rekenen. De MR wil niet weten van een minderheidsregering, de PVDA noemde de tekst 'op maat gemaakt' van CDH.

Die laatste partij buigt zich op dit moment over de klaproosnota op het partijbureau in Namen. De cdH'ers wilden voor aanvang weinig kwijt. 'De uitdaging is om respect voor de democratie af te dwingen', liet voormalig Waals parlementsvoorzitter André Antoine zich wel ontvallen.

Voorzitter Maxime Prévot zei vlak na de voor CDH tegenvallende verkiezingen al dat de partij op alle niveaus voor de oppositie kiest. Verwacht wordt dat ook zij de nota afwijst.