PS dient voorstel in voor pariteit binnen federale regering, minister Matz vraagt vrouwenquotum

De Franstalige socialisten van de PS, die nu federaal in de oppositie zitten, willen een voorstel indienen om de pariteit binnen de federale regering in de Grondwet te verankeren. De PS dient dat voorstel in tegen de achtergrond van de discussie over het beperkte aantal vrouwen in de regering-De Wever.



Er komt veel reactie op het lage aantal vrouwen in de nieuw federale regering. Van de vijftien ministers zijn er maar vier vrouw en in het kernkabinet zit geen enkele vrouwelijke excellentie.

De PS dient nu een voorstel in om de Grondwet te herzien zodat de pariteit binnen de federale regering verzekerd zou zijn. In de tekst, ingediend door Caroline Désir, is voorzien dat er zowel pariteit is onder de ministers als onder de staatssecretarissen, om zo te vermijden dat de vrouwelijke regeringsleden enkel de post van staatssecretaris zouden krijgen.

De PS wil ook ‘nadenken’ over hoe de pariteit in de schoot van de kern zou kunnen worden verzekerd, want dat is iets dat niet door de Grondwet kan geregeld worden.

De Franstalige socialisten zeggen dat ze dezelfde maatregel ook al tijdens de vorige legislatuur op tafel hebben gelegd. Maar de Vivaldi-partijen zijn er toen niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over het pakket institutionele hervormingen.

Eerder op de dag had Vanessa Matz, kersvers minister onder meer bevoegd voor Modernisering van de Overheid voor Les Engagés, al op Bel RTL laten verstaan dat ze niet opgezet is met het beperkte aantal vrouwen in de regering. Zij pleit voor de invoering van quota.

De groene Kamerfractie heeft dan weer een voorstel klaar dat de evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de regering in de Grondwet inschrijft.

De vrouwen die in de regering zitten, zijn volgens minister Matz wel ‘vrouwen van hoge kwaliteit’ die volgens haar ook ‘de beslissingen zullen kunnen beïnvloeden’, maar de totale afwezigheid van vrouwen in de kern is volgens haar “niet normaal”. Volgens Matz hebben de partijen ‘hun job niet gedaan’.

Zo heeft Vooruit geen vrouw aangeduid en hebben de twee grootste formaties in de regering – N-VA en MR – elk ook maar één vrouw aangeduid. ‘We leggen een hele reeks quota op aan instellingen en dat is legitiem. Maar waarom dan ook geen quotum voor de ministerraad’, aldus Matz. ‘Het is een stap die we moeten zetten. Je moet het eerst afdwingen zodat het nadien vanzelf gaat.’