Een geheime topontmoeting die donderdag moest plaatsvinden tussen Bart De Wever en Elio Di Rupo is op het laatste nippertje afgeblazen door de Franstalige socialisten. Dat schrijven De Tijd, L'Echo en La Libre Belgique. Het bericht wordt door verschillende bronnen aan Belga bevestigd.

Maandag trekken informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders naar de koning om verslag uit te brengen. De twee informateurs werken aan een preformatienota en zoeken manieren op de federale formatie uit het slop te trekken. Zo was er de piste om een rondetafelgesprek te organiseren met alle partijen die in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering. Maar die piste is volgens een onderhandelaar alweer van tafel geveegd.

Een alternatieve piste, een geheime topontmoeting tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo en de informateurs, is door de PS op het laatste moment afgeblazen. Dat is intussen door verschillende bronnen bevestigd. Volgens De Tijd vreest de PS dat Ecolo de Waalse coalitiebesprekingen zou verlaten, als zou blijken dat de PS toch het gesprek aangaat met de N-VA.