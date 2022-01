De provincie Zeeland gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een ethaankraker door Ineos in de Antwerpse haven. De Nederlandse provincie is bang dat er door de omstreden kraker te veel stikstof vrijkomt voor Zeeuwse natuurgebieden in de buurt, meldt Omroep Zeeland dinsdag.

In een nota van het provinciebestuur luidt het 'dat niet is aangetoond dat het project de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende gebieden in de provincie Zeeland niet zal aantasten'. Het gaat dan volgens de nota om de gebieden Westerschelde & Saeftinghe en de Oosterschelde in Zeeland, en om de gebieden Markiezaat- en Zoommeer en Brabantse Wal in Brabant. De tekst vermeldt voorts dat ook de provincie Brabant beroep heeft aangetekend via een advocatenkantoor in Antwerpen.

'Naar onze mening is niet aangetoond ten aanzien van stikstofdepositie dat er geen schadelijke effecten zijn op onze Natura2000 gebieden. Daarom vinden wij dat dit veel beter bestudeerd moet gaan worden', verklaart verantwoordelijk gedeputeerde Anita Pijpelink aan Omroep Zeeland. De provincie zal nu om het beroep aan te kunnen tekenen een advocatenkantoor in de arm nemen. Het is volgens de provincie aan de Vlaamse regering om een beslissing te nemen. Is Zeeland het daar uiteindelijk niet mee eens, dan kan het in hoger beroep gaan bij de Raad van State in ons land.

Midden december raakte bekend dat het chemiebedrijf Ineos van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning had verkregen voor het miljardenproject Project One. Aan de omgevingsvergunning is wel de voorwaarde verbonden dat de site binnen tien jaar klimaatneutraal is. Verschillende actiegroepen lieten al weten juridische stappen te plannen tegen de bouw. Volgens hen voldoet Project One niet aan de wettelijke normen en is de impact van de installatie te onduidelijk. Aanvankelijk wilde Ineos ook een nieuwe PDH-eenheid (propaandehydrogenatie) voor de productie van propyleen bouwen, maar na hevig verzet werden die plannen voorlopig opgeborgen.

