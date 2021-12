In de provincie Antwerpen hebben parket, politie en gouverneur Cathy Berx een gezamenlijk meldpunt gelanceerd rond drugsproductie.

Op www.drugsplantageontdekt.be kan je voortaan volledig anoniem terecht om melding te maken van een mogelijke drugsplantage, een drugslabo of een plaats waar drugsafval wordt gedumpt.

Het initiatief komt er volgens Antwerps procureur Franky De Keyzer omdat de problematiek van lokale drugsproductie steeds grotere proporties begint aan te nemen. 'De cijfers zijn hallucinant', stelt hij. 'Dat er grote hoeveelheden drugs, vooral cocaïne, via de haven ons land binnenkomen, is bekend, maar ook op het vlak van illegale drugsproductie in de eigen buurt zijn we wereldleider. Zowat elke Antwerpse gemeente heeft in 2020 wel een plantage, labo of dumping van chemisch afval gekend.'

Het parket maakte bekend dat er in 2020 in de provincie Antwerpen 138 cannabisplantages (met in totaal 40.770 planten) en 9 drugslabo's zijn opgerold en er op 13 plaatsen vaststellingen werden gedaan van het dumpen van chemisch materiaal dat vermoedelijk afkomstig was van een drugslabo. Dit jaar staat de teller al op minstens 88 plantages, 11 labo's en 8 dumpingen.

Dark number

Daar komt volgens De Keyzer nog eens bovenop dat er een groot 'dark number' is van productielocaties die onder de radar blijven. 'De boodschap aan de burger is dan ook: we hebben u nodig voor een betere beeldvorming, om nog meer locaties te vinden en de netwerken errond in kaar te brengen', geeft hij aan. 'Dit is iets dat de hele samenleving aanbelangt, want drugsproductie gaat ten koste van onze omgeving én gezondheid.'

Op www.drugsplantageontdekt.be staan ook tips over hoe je zo'n drugsproductie kan herkennen. Bij een plantage kan het bijvoorbeeld gaan om een kruidige geur, permanente verlichting, dichtgemaakte vensters en stroomstoringen in de buurt. Een drugslabo kan zich verraden door een indringende chemische geur, vreemde dampen of de aanwezigheid van vaten of bidons. Vaak gaan de activiteiten gepaard met het aan- en afrijden van bestelwagens en vinden ze plaats in leegstaande panden en vooral 's nachts.

Antwerps gouverneur Cathy Berx denkt onder meer aan landbouwers, mountainbikers op afgelegen plekken en verhuurders van panden als mogelijke melders. 'Verhuurders moeten er zich trouwens van bewust zijn dat een plantage of labo vaak voor materiële schade zorgt door brand, water of de insijpeling van chemische stoffen', zegt Berx. 'Het is dus in hun eigen belang om waakzaam te zijn.'

De federale politie benadrukt dan weer dat een meldpunt nog niet betekent dat de burger zelf voor politie moet spelen. 'Beperk je tot melding maken', klinkt het. 'Het speurwerk en het vervolgen gebeurt nog steeds door politie en gerecht.'

