Scholen uit het provinciaal onderwijs krijgen het advies om na de geplande heropstart tot 30 juni te blijven lesgeven. Dat meldt onderwijskoepel Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. De koepel gaat daarbij naar eigen zeggen voor een 'faire evaluatie' en adviseert om in de eerste vijf jaren van het secundair geen examens te organiseren als er voldoende informatie voorhanden is om leerlingen te evalueren, maar laat de optie voor examens wel open. In het zesde jaar ASO, TSO en KSO komen er sowieso examens.

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telt meer dan 16.000 leerlingen verspreid over 26 secundaire scholen. 'Die scholen krijgen het advies om in de eerste vijf jaren van het secundair onderwijs dit jaar geen examens af te leggen, maar te blijven lesgeven tot 30 juni indien er voldoende informatie over leerlingen is voor een degelijke evaluatie', zegt voorzitter Luk Lemmens. 'Bij onduidelijkheid voorziet het provinciaal onderwijs examens in juni voor leerlingen in alle leerjaren.' De onderwijskoepel stelt dat het huidige schooljaar op die manier voor geen enkele leerling een verloren jaar zal zijn. De leerlingen van het zesde middelbaar uit het ASO, TSO en KSO zullen sowieso examens afleggen, ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Voor de leerlingen van de laatste jaren beroepsonderwijs geldt dat niet.

