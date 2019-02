Protest tegen acht op de tien nieuwe windmolens

Dat cijfer slaat enkel op de milieuvergunningen, en niet op de bouwvergunningen. 'Dus wellicht gaat het om meer dan 80 procent', klinkt het. ­'Iedereen vindt een windmolen fantastisch, tot die in hun achtertuin geplant wordt.'

De voornaamste redenen voor protest zijn mogelijke geluidsoverlast en vrees voor slag­schaduw.

Bij Engie Electrabel - goed voor zo'n 160 windmolens in ons land - bevestigen ze dat aanvragen vaak op protest stuiten. 'Het duurt soms jaren voor we vergunningen krijgen. Voor heel België hebben we momenteel voor een tachtigtal windmolens nog dossiers in beroep voor de Raad van State.'