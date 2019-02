Protest bij start van N-VA-studiedag over energie en ecologie

Een van de sprekers is de Amerikaan Michael Shellenberger, een voormalige milieuactivist die zich heeft ontpopt tot een van de grote voorvechters van kernenergie. Bij de start van de studiedag voerden enkele leden van de 11 maart-beweging, een organisatie die pleit voor het behoud van de kernuitstap en de overstap naar groene energie, actie.

In de aanloop naar 26 mei organiseert N-VA een reeks V-dagen, studiedagen over verschillende onderwerpen. Vandaag/zaterdag buigt de partij zich in Gent over het thema "energie en ecologie".

Een van de sprekers op de studiedag is de Amerikaan Michael Shellenberger, een voormalige milieuactivist die een van de grondleggers is van het zogeheten ecomodernisme. Op energievlak is Shellenberger een groot pleitbezorger voor kernenergie. Het is een visie die N-VA sterkt in haar 'ecorealistisch' verhaal en haar standpunt op het vlak van kernenergie.

De Vlaams-nationalisten geloven niet in de haalbaarheid van de kernuitstap in 2025 en pleiten voor het langer openhouden van de jongste kerncentrales. De kernuitstap zou de partij willen uitstellen tot het jaar 2065.

Bij de start van de studiedag voerden enkele leden van de 11 maart-beweging, een organisatie die na de kernramp van Fukushima in 2011 ijvert voor het behoud van de kernuitstap en een overstap naar hernieuwbare energie, actie tegen dat standpunt. 'Kernenergie is onbetaalbaar, onbetrouwbaar en onhaalbaar', zegt Johan Malcorps van de organisatie (en tevens lid van Groen). Ook de bouw van nieuwe centrales en de ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologie is volgens de organisatie geen deel van de oplossing. 'Dat is dagdromerij. Dat is geen ecorealisme, maar ecosurrealisme', aldus Malcorps.