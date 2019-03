Professor stamcelbiologie Catherine Verfaillie vierde op Europese lijst Groen

Ze kijkt naar Europa voor meer investeringen in levensnoodzakelijke onderzoeken. 'We moeten met Europa meer investeren in duurzame ontwikkeling, milieu en gezondheid om vitale kennis bij ons te houden', zegt de 61-jarige Verfaillie in het persbericht.

Bij de Europese verkiezingen mikken de Vlaamse groenen op twee zetels. Vandaag hebben ze met Bart Staes één europarlementslid. Staes staat op 26 mei op de tweede plaats op de Europese lijst, na senator Petra De Sutter. Catherine Verfaillie, doctor en hoogleraar aan de KU Leuven, staat dus iets lager, op de vierde plaats.

Verfaillie pleit voor een gezond evenwicht tussen goede regulering en gezonde innovatie. 'Het voorzorgsprincipe blijft van tel, zodat bijvoorbeeld een overheid beschermend kan ingrijpen als er aanwijzingen van nefaste gevolgen zijn voor milieu of volksgezondheid door de invoering van nieuwe technologieën of producten bijvoorbeeld in de geneeskunde, de geneesmiddelenindustrie of in de landbouw en voedingssector', legt ze uit. 'Maar dat er meer geld nodig is voor onderzoek en ontwikkeling op vlak van duurzame ontwikkeling, milieu en gezondheid, beseft iedereen. Want we halen het eerder Europees vooropgestelde doel van 3 procent van het BBP niet'.

Daarbij benadrukt Verfaillie wel dat de financiering van onderzoek en ontwikkeling transparant moet verlopen. 'Alleen zo is er plaats voor onafhankelijk onderzoek, waarbij integriteit en kwaliteit hand in hand gaan', luidt het.