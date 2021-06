Moeten de werken aan de Oosterweelverbinding tijdelijk stopgezet worden of kunnen de vervuilde gronden veilig afgevoerd en gesaneerd worden? 'Het is kiezen tussen de pest en de cholera. Je moet de minst slechte oplossing zoeken', zo zei toxicoloog Jan Tytgat vrijdag in 'Terzake'.

Professor Tytgat stelt voor om de gronden veilig te verwijderen en 'bijvoorbeeld in quarantaine te zetten op de site van 3M, de vervuiler'.

Professor Tytgat is de man die in 2017 al een waarschuwend advies afleverde aan de BAM, de voorloper van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. In dat advies stelde Tytgat al voor om de omwonenden te vragen geen eigen eieren meer te eten, hun groenten niet meer met putwater te besproeien, enz... Waarom er toen niets met dat advies gedaan is, weet Tytgat zelf niet. Zelf aan de alarmbel trekken, was niet zijn taak als adviserende wetenschapper, meent hij.

"De adviezen in 2017 waren heel duidelijk. We hebben zeker tijd verloren. Misschien had ik moeten opvolgen, maar dat is niet de taak van een deskundige. Je levert een rapport in en dan hoop je dat de instanties daar iets mee doen."



Jan Tytgat over PFOS-vervuiling #terzaketv pic.twitter.com/gMps9qFt2j — Terzake (@terzaketv) June 18, 2021

'Dat is niet de taak van een deskundige. Je levert een rapport af in de hoop dat de bevoegde instanties er iets mee doen', aldus Tytgat in de Terzake-studio.

'Saneren kan, maar'

In een interview met Het Nieuwsblad waarschuwt Antwerps burgemeester Bart De Wever voor de mogelijke stillegging van de Oosterweelwerken. Op die Oosterweelwerf zijn vervuilde gronden aangetroffen. Volgens professor Tytgat mag men niet te lang wachten om het probleem van de vervuilde gronden aan te pakken. Maar het is kiezen 'tussen de cholera of de pest. Je hebt twee keuzes. Ofwel de werken voor weken en maanden stilleggen waarbij je dan gaat nadenken hoe je moet saneren of afvoeren. Maar daar schiet je niets mee op. Ofwel verwijder je alles zo veilig mogelijk en zet je de gronden in een soort quarantaine. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op de site van 3M, de vervuiler. Men kan 3M aanspreken en vragen: "kunnen we op uw eigendom deze gronden plaatsen om die nadien te saneren of in een sarcofaag inpakken?".' De professor benadrukt ook dat het wel degelijk mogelijk is om de vervuilde grond te saneren. Gezien de omvang zal die operatie kostelijk zijn en lang duren. 'Maar het kan', aldus Tytgat.

