De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag een proces met verschillende verdachten moeten uitstellen omdat er geen tolk was om voor de verdachten te vertalen. Opmerkelijk is dat het niet om een tolk van een of andere exotische of weinig gesproken taal was, maar een tolk Frans-Nederlands.

Dat meldt de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT), die allesbehalve verrast is door het incident. 'Er zijn heel wat vragen bij de systemen die gehanteerd worden om tolken aan te stellen, maar vooral: tolken zijn al maandenlang niet betaald', klinkt het.

'Op 1 maart 2021 waren er meer dan 250 tolken Nederlands-Frans opgenomen in het Nationaal register van beëdigd vertalers en tolken', zegt Henri Boghe, woordvoerder van de BBVT. 'Dat register werd eind 2016 gelanceerd door de vorige minister van Justitie Koen Geens als een 'objectief' en 'transparant' centraal systeem om vertalers en tolken aan te stellen bij rechtszaken en verhoren. Uit een rondvraag bij enkele van haar leden beëdigd voor Nederlands-Frans van de BBVT vandaag blijkt dat zij zelfs nooit zijn gecontacteerd voor de opdracht van vanmorgen in Brussel. Er kunnen dan ook ernstige vragen worden gesteld bij de efficiëntie van het boekingssysteem dat wordt gehanteerd en bij de database van het Nationaal register van beëdigd vertalers en tolken.'

Erger is dat heel wat tolken en vertalers uit vooral Brussel en Halle-Vilvoorde al maandenlang wachten op vergoedingen voor eerdere prestaties, aldus nog de BBVT-woordvoerder: 'Uit een antwoord op een parlementaire vraag in juli blijkt dat er voor tolken aan de Nederlandstalige rechtbank Brussel een betalingsachterstand van ongeveer zes maanden is, voor vertalers een achterstand van twee maanden. Wij hebben zelf weet van gevallen waarin tolken pas na acht maanden een eerste reactie krijgen over ingediende maandfacturen.'

'We hopen dat minister Van Quickenborne de zoveelste blamage voor Justitie vandaag zal aangrijpen om het overleg met de sector herop te nemen en op afzienbare termijn correcte en marktconforme vergoedingen van tolken en vertalers in strafzaken mogelijk te maken', aldus nog Henri Boghe.

