Proces tegen Mehdi Nemmouche gaat van start

Donderdag wordt de identiteit van de twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, gecontroleerd en beslist het hof, in overleg met de partijen, welke getuigen zullen opgeroepen worden. Voor het proces gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Een stel Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke.

De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni. Een week na de aanslag werd de vermoedelijke schutter opgepakt, Mehdi Nemmouche, en in de maanden nadien nog een tweede verdachte, Nacer Bendrer. In de loop van het onderzoek kwam nog een derde verdachte in het vizier van de speurders, Mounir Atallah, maar die man werd door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld.

In april besliste de kamer van inbeschuldigingstelling dat Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer voor het Brusselse assisenhof moesten terechtstaan voor hun beweerde aandeel in de aanslag. Nemmouche zit sinds enige tijd in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut terwijl Bendrer in Frankrijk in de gevangenis zit voor andere feiten maar beide mannen worden naar een gevangenis in het Brusselse overgebracht voor de duur van het proces.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Dat proces zal onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Zowel de parking als de straten rond het justitiepaleis zullen afgesloten worden en de toegang tot het paleis en het proces wordt streng gecontroleerd. De twee beschuldigden zullen donderdag op de zitting aanwezig zijn en bijgestaan worden door hun advocaten. Voor Mehdi Nemmouche zijn dat meesters Sébastien Courtoy, Henri Laquay en Virginie Taelman, terwijl Nacer Bendrer verdedigd wordt door meester Gilles Vanderbeck en de Franse advocaat Julien Blot. O

ok de familie van de vier slachtoffers, die zich burgerlijke partij heeft gesteld, zal op de zitting zijn, net als hun advocaten. Daarnaast hebben ook het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) en de Association Française des Victimes du Terrorisme zich burgelijke partij gesteld, net als Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

De volgende fase in het proces is de samenstelling van de jury, die op 7 januari zal plaatsvinden. 200 burgers zijn daarvoor uitgeloot en uit hen zullen de 12 juryleden en de 12 vervangende juryleden geloot worden.

Op 10 januari neemt het proces dan echt zijn aanvang, voor een periode van zes tot acht weken.