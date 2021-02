Proces-Mawda: 'Rechtbank spreekt zich enkel uit over feiten, niet over migratiebeleid'

De correctionele rechtbank van Bergen vatte vrijdag om 13 uur de voorlezing aan van het vonnis in de zaak-Mawda. De voorzitter verklaarde bij de opening dat de rechtbank zich enkel over de feiten van het dossier zal uitspreken, en niet over het Belgische onthaalbeleid van migranten.

Voorzitster Marie-Sheila Bastiaans