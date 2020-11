Vandaag startte het proces over de dood van de Iraaks-Koerdische kleuter Mawda voor de correctionele rechtbank van Bergen. Mawda Shawri stierf in mei 2018 door een politiekogel in een achtervolging op de snelweg nabij Bergen. Volgens de ballistisch expert zou het kunnen dat de beschuldigde agent uit reflex heeft geschoten.

Het Iraaks-Koerdische meisje Mawda Shawri kwam om in de nacht van 16 mei 2018 tijdens een politieachtervolging van een voertuig met migranten die naar Groot-Brittannië wilden reizen.

Volgens de wetsarts bevond het kind zich vooraan in het busje, wat door de ouders en de twee beklaagden, de vermoedelijke mensensmokkelaars, wordt betwist. Ballistisch expert André Chabotier bevestigde de verklaring van de wetsarts. Als het kind zich achterin het voertuig bevond, net achter de voorstoel, had de kogel volgens de deskundige in het koetswerk moeten zitten en andere slachtoffers gemaakt kunnen hebben. Dit is echter niet het geval.

Ook de politieagent die het vuur opende, is maandagnamiddag verhoord. Hij staat terecht voor onvrijwillige doodslag, maar de familie van Mawda stuurt aan op een herkwalificatie naar moord. De politieagent zei dat het schot per ongeluk werd afgevuurd toen het busje het politievoertuig raakte waardoor de politiewagen naar links slingerde.

'Als ik wist dat er een kind was, had ik mijn wapen nooit bovengehaald'

Chabotier kan niet zeggen of het schot opzettelijk was of niet. Rekening houdend met onder meer de aard van het wapen en de omstandigheden, is hij wel van mening dat het schot had kunnen gebeuren door spanning of reflexen.

'Naast politieagent ben ik in de eerste plaats een mens. De dood van dit kleine meisje heeft me verwoest. Ik zal dat beeld altijd meedragen', verklaarde de agent. Het is de eerste keer dat de agent in het openbaar praat sinds het drama. 'Ik had geen enkele informatie gekregen dat er een kind was. Als ik dat had geweten, had ik mijn wapen nooit bovengehaald', verklaarde hij nog.

Volgens Salma Ben Khalifa, de advocaat van de ouders van Mawda, wilde de politie verbergen dat Mawda is doodgeschoten. Ze noemde hun gedrag 'onmenselijk, vernederend en racistisch'. (Belga)

Het Iraaks-Koerdische meisje Mawda Shawri kwam om in de nacht van 16 mei 2018 tijdens een politieachtervolging van een voertuig met migranten die naar Groot-Brittannië wilden reizen.Volgens de wetsarts bevond het kind zich vooraan in het busje, wat door de ouders en de twee beklaagden, de vermoedelijke mensensmokkelaars, wordt betwist. Ballistisch expert André Chabotier bevestigde de verklaring van de wetsarts. Als het kind zich achterin het voertuig bevond, net achter de voorstoel, had de kogel volgens de deskundige in het koetswerk moeten zitten en andere slachtoffers gemaakt kunnen hebben. Dit is echter niet het geval. Ook de politieagent die het vuur opende, is maandagnamiddag verhoord. Hij staat terecht voor onvrijwillige doodslag, maar de familie van Mawda stuurt aan op een herkwalificatie naar moord. De politieagent zei dat het schot per ongeluk werd afgevuurd toen het busje het politievoertuig raakte waardoor de politiewagen naar links slingerde. Chabotier kan niet zeggen of het schot opzettelijk was of niet. Rekening houdend met onder meer de aard van het wapen en de omstandigheden, is hij wel van mening dat het schot had kunnen gebeuren door spanning of reflexen.'Naast politieagent ben ik in de eerste plaats een mens. De dood van dit kleine meisje heeft me verwoest. Ik zal dat beeld altijd meedragen', verklaarde de agent. Het is de eerste keer dat de agent in het openbaar praat sinds het drama. 'Ik had geen enkele informatie gekregen dat er een kind was. Als ik dat had geweten, had ik mijn wapen nooit bovengehaald', verklaarde hij nog. Volgens Salma Ben Khalifa, de advocaat van de ouders van Mawda, wilde de politie verbergen dat Mawda is doodgeschoten. Ze noemde hun gedrag 'onmenselijk, vernederend en racistisch'. (Belga)