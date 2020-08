Proces-Mawda begint in november: agent en twee inzittenden moeten zich verantwoorden

Het proces over de dood van Mawda, het Koerdische meisje dat in mei 2018 omkwam tijdens een achtervolging door de politie van een voertuig met migranten die naar Groot-Brittannië wilden afreizen, vindt op 23 en 24 november plaats voor de correctionele rechtbank van Bergen. Dat is donderdag beslist.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Een foto van Mawda opgespeld door een aanwezige op haar begrafenis, 30 mei 2018.

Drie personen zijn in verdenking gesteld: de politieagent die vermoedelijk het dodelijke schot afvuurde, de bestuurder van het voertuig en een passagier die beschouwd wordt als een mensensmokkelaar. De agent zal zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke doodslag, de twee inzittenden van de bestelwagen voor kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg. Het Koerdische meisje kwam op 17 mei 2018 om het leven tijdens een achtervolging op de snelweg E42 tussen de politie en een voertuig met migranten die probeerden het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Lees ook: Na de dood van Mawda: 'Bart De Wever dacht zich alles te kunnen permitteren' Drie personen zijn in verdenking gesteld: de politieagent die vermoedelijk het dodelijke schot afvuurde, de bestuurder van het voertuig en een passagier die beschouwd wordt als een mensensmokkelaar. De agent zal zich moeten verantwoorden voor onopzettelijke doodslag, de twee inzittenden van de bestelwagen voor kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood tot gevolg. Het Koerdische meisje kwam op 17 mei 2018 om het leven tijdens een achtervolging op de snelweg E42 tussen de politie en een voertuig met migranten die probeerden het Verenigd Koninkrijk te bereiken.