De correctionele rechtbank van Bergen vatte vrijdag om 13 uur de voorlezing aan van het vonnis in de zaak-Mawda. De voorzitter verklaarde bij de opening dat de rechtbank zich enkel over de feiten van het dossier zal uitspreken, en niet over het Belgische onthaalbeleid van migranten. De begeleider van het busje werd vrijgesproken.

'Hoe legitiem de vragen van de burgerlijke partijen ook mogen zijn, het is niet aan de rechtbank om zich uit te spreken over elementen die ver buiten de reikwijdte van het verwezen dossier vallen', verklaarde voorzitster Bastiaans aan het begin van de zitting. De antwoorden zijn daarom alleen strafrechtelijk en niet politiek.

Volgens de rechtbank zijn er niet voldoende elementen om te zeggen dat de begeleider van het busje waarin de Iraaks-Koerdische peuter Mawda het leven liet, mededader is van een kwaadwillige belemmering van het verkeer, en weerspannigheid met wapens. De betrokkenheid van Rasol D.A. was alleen gebaseerd op de verklaring van een anonieme getuige. Hij wordt dus vrijgesproken worden, zoals zijn advocaat Frank Discepoli ook gepleit had.

Er was zeven jaar cel gevorderd tegen de 28-jarige Irakees. Rasol D.A. werd door het openbaar ministerie beschouwd als de begeleider van de bestelwagen met migranten, waar de politie tijdens de nacht van 16 op 17 mei 2018 de achtervolging op inzette op de E42 tussen Namen en Bergen. Mawda werd tijdens die achtervolging gedood door een politiekogel.

De migranten hoopten het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Eerder vrijdag werd bekend dat de ouders van Mawda een permanente verblijfsvergunning in België hebben gekregen.

