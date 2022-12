Proces aanslagen: advocaten beschuldigden willen minister Van Quickenborne dagvaarden

De advocaten van de verdediging op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem willen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woensdag dagvaarden in kort geding over de voorwaarden van hun overbrenging uit de gevangenis. Dat zei Vincent Lurquin, de advocaat van beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa, maandag tijdens een korte pauze van de voormiddagzitting.

Maandag, bij de start van de tweede procesweek, verlieten opnieuw alle zeven beschuldigden de box waarin ze verondersteld worden hun proces bij te wonen. Ook vorige donderdag gebeurde dat al.

Volgens Lurquin verlieten de zeven de box opnieuw uit protest tegen de vernederende behandeling die ze zeggen te ondergaan. Hij beschreef naaktfouilles, blinddoeken en luide muziek in hun koptelefoons, ook al bevestigde de voorzitster van het hof vorige week dat dat niet meer zou gebeuren. Lurquin zei dat iedereen het erover eens is dat strenge veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar dat die niet vernederend mogen zijn.

De advocaten van de zeven beschuldigden zullen elk apart de minister dagvaarden in kort geding, legde Lurquin uit. Hij hoopt evenwel op een reactie van de minister en dat het niet tot een zaak moet komen. Bedoeling is om tot een oplossing te komen tegen komende maandag, wanneer normaal gezien begonnen wordt met de ondervraging van de beschuldigden.

In tegenstelling tot nu, bij de voorlezing van de akte van beschuldiging, is hun aanwezigheid daarbij wel essentieel.

Lurquin zou het een goede zaak vinden als het proces tot volgende maandag opgeschort wordt. De voorzitster van het hof had die mogelijkheid maandagochtend opgeworpen, omdat verschillende magistraten van het hof en griffiers ziek zouden zijn. Ook viel er opnieuw een (plaatsvervangend) jurylid af wegens ziekte.

‘Een hervatting op 19 december zal de situatie kalmeren. Ook dat is een element, los van ziekte, om uit te stellen. Het zijn zaken die gebeuren op een assisenproces, je moet er geen drama van maken’, zei Lurquin.

Sowieso waren er deze week slechts twee procesdagen gepland. Omwile van een Europese top van 14 tot 16 december zijn er in het tweede deel van de week geen zittingen.