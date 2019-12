Zowat 44 pantserwagens van Defensie die vernieuwd worden, zijn niet meer veilig. Dat zegt VRT NWS op basis van interne documenten van het leger. Soldaten kunnen bijvoorbeeld niet altijd meer veilig remmen of sturen

Defensie zegt dat de huidige aanpassingen niet definitief zijn.

Het gaat om voertuigen van meer dan 20 jaar oud die door de Zwitserse producent grondig vernieuwd worden. De aanpassingen zijn nodig om de wagens veilig te kunnen blijven gebruiken in het buitenland. De voertuigen krijgen onder meer een tweede verhoogde vloerplaat met dempers, om militairen te beschermen tegen de schokgolf van een bermbom. De extra opties maken dat de binnenruimte van de voertuigen erg klein is geworden, zegt VRT NWS.

Een testgroep stelde vast dat de aanpassingen leiden tot "zeer hoog risico (bij gebruik)" en "zeer grote hinder". Ook bij dagdagelijks gebruik zijn er ernstige problemen. De conclusie van het rapport is dat de voertuigen niet operationeel en niet baanvaardig zijn. Een oplossing zou zijn om militairen "kleiner dan 1,70 meter" te selecteren als chauffeurs en schutters.

Defensie zoekt met de Zwitserse firma een oplossing. Het zou dus maar om een tijdelijke situatie gaan. Normaal zouden de Belgische voertuigen in 2021 in Mali worden ingezet, maar de vertraging lijkt dat onhaalbaar te maken. De Pandurs zouden pas in 2022 weer inzetbaar worden.