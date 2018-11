'Problemen met traceerbaarheid Belgisch rundsvlees'

Een derde van het rundvlees met het Belgische kwaliteitslabel Belbeef in supermarkten, is niet te traceren. Dat blijkt uit een onderzoek van de vleessector, dat VRT NWS kon inkijken.

Ook Delhaize erkent dat bij interne onderzoeken problemen rond de traceerbeerheid van het rund aan het licht zijn gekomen. De onderneming benadrukt wel dat zoiets slechts uitzonderlijk gebeurt.

Het probleem doet zich voor wanneer verschillende runderen tegelijk worden versneden, waarbij delen vermengd kunnen raken. 'Er is in geen geval sprake van fraude, het gaat om menselijke fouten', zegt woordvoerder Roel Dekelver. 'Elke keer er zo'n vaststelling wordt gedaan, verstrengen we de procedures om dit in de toekomst te vermijden', klinkt het nog, al wordt tegelijkertijd ook erkend dat menselijke fouten altijd kunnen voorkomen.

De woordvoerder stelt dat de vastgestelde inbreuken geen probleem opleveren voor de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel. 'We kunnen ook altijd garanderen dat het wel degelijk om vlees van Belbeef gaat', klinkt het nog.

'Nieuw schandaal'

SP.A-Kamerlid Annick Lambrecht stelt zich niettemin ernstige vragen bij de efficiëntie van de controles op voedselveiligheid. Ze roept minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Landbouw Denis Ducarme (MR) op om de zaak 'zo snel mogelijk ten gronde te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen', en heeft daarvoor ook al mondelinge vragen ingediend bij beide ministers. 'Het eigen kwaliteitslabel Belbeef, dat garant staat voor correct gekweekt Belgisch rundvlees, blijkt onbetrouwbaar, maar toch grijpt niemand in. Dat een derde van ons eigen rundvlees niet traceerbaar is, is onthutsend', vindt Lambrecht.

Ze spreekt van 'een nieuw schandaal' binnen het voedselagentschap FAVV, dat eerder onder meer al met de fipronil-eieren moest afrekenen. 'Dat noch het Febev, het FAVV of de bevoegde minister hier ingrijpt, is een kaakslag voor de geloofwaardigheid van de controles op de voedselveiligheid en een ramp voor de geloofwaardigheid van de controleorganen.'