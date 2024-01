Private bewakingsagenten mogen geen politiecamerabeelden monitoren

Private bewakingsagenten mogen geen camerabeelden van de politie monitoren. Dat is een van de conclusies van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) na een toezichtonderhoud bij een West-Vlaamse politiezone. Daarin werd vastgesteld dat op onwettige wijze bewakingsagenten werden ingezet voor de uitoefening van politionele functies en opdrachten.

Naast de politie kan ook de gemeente beslissen om camera’s in te zetten op haar grondgebied. Ze kan daarbij beslissen om, onder het toezicht van de politie, bewakingsagenten in te zetten om de camerabeelden in realtime te bekijken. De betrokken politiezone liet bewakingsagenten echter beelden bekijken van haar eigen camera’s, waardoor de Camerawet niet geldt. Bovendien gingen de handelingen van de bewakingsagenten verder dan het louter in realtime bekijken van de camerabeelden en manipuleerden ze ook de camera’s.

Daarnaast namen de bewakingsagenten onthaaltaken op zich bij de politie, zoals het fysieke onthaal met bijgaande persoonsgegevensverwerkingen en het behandelen van telefonische oproepen van de burger. Ook die taken, waarbij politionele gegevens verwerkt worden, mogen enkel uitgevoerd worden door de leden van de geïntegreerde politie.

Het COC heeft de politiezone dan ook bevolen om voor eind maart de verwerking van informatie en persoonsgegevens en het monitoren van de camerabeelden door bewakingsagenten te beëindigen. De betrokken politiezone is volgens de COC al stappen aan het nemen om de fouten recht te zetten. Omdat de praktijk ook in andere politiezones zou plaatsvinden, heeft het COC zijn rapport ook overgemaakt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en aan het parket van West-Vlaanderen.

Het COC meldt in zijn persbericht niet over welke politiezone het gaat. In 2019 meldden de West-Vlaamse zones Vlas en Westhoek wel dat ze gingen samenwerken met bewakingsfirma Securitas, waarbij de bewakingsagenten zouden instaan voor het monitoren van camerabeelden, het beantwoorden van de telefoon en het ’s nachts bemannen van het onthaal.