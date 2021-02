De Gegevensbeschermingsautoriteit gaat een brief sturen naar alle overheden in België om te waarschuwen voor coronamaatregelen die niet in overeenstemming zijn met het fundamentele recht op gegevensbescherming. Dat bevestigt voorzitter David Stevens aan Knack en Le Soir.

Het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft maandagochtend beslist om een waarschuwingsbrief uit te sturen naar de verschillende regeringen en parlementen van ons land.

'In de brief zullen we ons begrip schetsen voor de huidige gezondheidssituatie en voor de noodzaak om maatregelen te nemen om de pandemie te bestrijden', zegt Stevens. 'Maar die maatregelen moeten worden genomen met inachtneming van de grondrechten, waaronder het recht op gegevensbescherming. De GBA zal haar ongenoegen uiten over het feit dat we niet systematisch zijn geraadpleegd over normatieve teksten betreffende de verwerking van gegevens.'

In de brief zal de GBA ook oproepen om 'passende rechtsinstrumenten' te gebruiken voor coronamaatregelen. Lees: géén ministeriële besluiten maar een pandemiewet die de maatregelen omkadert. Stevens: 'We herinneren ook aan de fundamentele beginselen van gegevensbescherming, zoals het evenredigheidsbeginsel. Inbreuken op de persoonlijke levenssfeer zijn slechts toelaatbaar indien zij noodzakelijk zijn en in verhouding staan tot de verwezenlijking van de doelstelling van algemeen belang om de verspreiding van het virus tegen te gaan.'

In maart zal de GBA de verschillende reacties van de betrokken regeringen evalueren. Stevens: 'Bij onvoldoende respons zouden wij eventueel strengere procedures kunnen inleiden, zoals gerechtelijke procedures.'

Persoonsgegevens delen met eender wie

In de marge van een interview met Knack en Le Soir - dat woensdag verschijnt - hekelen Stevens en Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA, meerdere maatregelen die in België zijn genomen in de strijd tegen de coronapandemie.

'Verschillende zaken staan momenteel op onze radar', zegt Stevens. 'Zoals de mogelijkheid om quarantainegegevens door te geven aan burgemeesters, of het ministeriële besluit van 12 januari over maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Het geeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verregaande bevoegdheden om persoonsgegevens te delen met zowat eender wie.'

De GBA is naar eigen zeggen ook verontrust door de situatie in Brussel. Stevens: 'De burgemeester van Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), heeft de Brusselse administratie in gebreke gesteld om de gegevens te bemachtigen van burgers die in quarantaine moeten. Maar daarvoor bestaat voor zover wij weten geen enkele wettelijke basis.'

In géén van de drie gevallen werd de Gegevensbeschermingsautoriteit om advies gevraagd. Stevens: 'Terwijl dat eigenlijk wel verplicht was.'

De GBA-voorzitter haalt ook uit naar de horecaregistratie die tijdens de coronapandemie werd ingevoerd. 'Die was amateuristisch. Nochtans hebben we toen niet gezegd dat die maatregel moest verdwijnen. Misschien hebben we daartegen niet hard genoeg gereageerd. Maar één ding staat vast: zodra de horeca weer opengaat, willen we een beter systeem. Want het is niet wenselijk dat dit amateurisme opnieuw ingevoerd wordt.'

Stevens merkt nog op dat het 'géén zwart-witverhaal is van privacy versus volksgezondheid. Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen de twee.'

De brief met waarschuwing voor de overheden zal eerstdaags verstuurd worden, bevestigt de GBA.

