Kroonprinses Elisabeth start op 31 augustus met een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Dat laat het Paleis woensdag weten in een korte mededeling.

Prinses Elisabeth, hertogin van Brabant, rondt haar opleiding aan het UWC Atlantic College in Wales af op 23 mei. Ze behaalt daar een internationaal baccalaureaat. De kroonprinses zet haar studies daarna voort in eigen land. Ze zal aan de KMS het eerste jaar sociale en militaire wetenschappen volgen. Met haar toetreding tot de KMS sluit ze aan bij een lange traditie binnen de koninklijke familie. 'Op 31 augustus begint de inleiding van de opleiding sociale en militaire wetenschappen.

Vervolgens gaat de prinses op militair initiatiekamp in Elsenborn. Na vier weken krijgt ze de blauwe muts van de KMS. Begin oktober is er dan normaal gezien de plechtige opening van het academiejaar met een defilé in Brussel', preciseert een woordvoerder van het Paleis. De opleiding telt gemiddeld twintig procent vrouwen. De kroonprinses zal zoals de andere studenten verblijven op het internaat van de KMS. Als de prinses het jaar succesvol afsluit, behaalt ze een attest. De opleiding biedt een brede vorming waarin vaardigheden op het vlak van onder meer communicatie, internationale betrekkingen, geopolitiek en management aan bod komen.

