Prinses Delphine en haar echtgenoot Jim O'Hare zullen de jaarlijkse plechtigheid ter ere van de nationale feestdag bijwonen op het Paleizenplein in Brussel. Dat heeft het paleis maandag bekendgemaakt.

Prinses Delphine en haar echtgenoot zullen op 21 juli in de namiddag samen met koning Filip en koningin Mathilde, prinses Astrid en prins Lorenz en prins Laurent aanwezig zijn op de koninklijke tribune voor het jaarlijkse defilé ter ere van de nationale feestdag.

Voor prinses Delphine is dat een primeur: de dochter van koning Albert werd pas vorig jaar na een jarenlange juridische strijd als dusdanig erkend, waardoor ze nu op hetzelfde protocollaire niveau staat als andere prinsen en prinsessen van België en de naam Van Saksen-Coburg draagt.

Sindsdien maakte de 53-jarige kunstenares al een aantal publieke optredens als lid van de koninklijke familie. Zo bracht ze in november een bezoek aan een ziekenhuis in de Brusselse Marollen.

In de voormiddag van 21 juli vindt het traditionele Te Deum plaats in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in de hoofdstad. Dat gebeurt in aanwezigheid van de koning en de koningin.

Prinses Astrid en prins Lorenz tekenen present voor het Te Deum in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt, prins Laurent trekt naar de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen.

De koning en de konigin ronden de nationale feestdag af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige mentale beperking. Ze gaan ook naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

