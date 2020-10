'Mijn deur staat altijd open voor haar', dat heeft prins Laurent donderdag over prinses Delphine gezegd in de marge van zijn bezoek aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren. 'Als ze dat nodig heeft, komt ze. Als ze dat niet nodig heeft, komt ze niet.'

Koning Filip ontmoette eerder al prinses Delphine voor de eerste keer in het Kasteel van Laken. Ook bij prins Laurent blijkt de prinses welkom te zijn. 'Voor u is dat een nieuwigheid, voor mij is dat geen nieuwigheid', zegt de prins. 'Want ze weet dat onze deur - van mijn vrouw en ik - altijd openstaat voor haar. Dat weet ze, dus ik moet dat niet in publiek melden.' De prins ziet Delphine Boël naar eigen zeggen al twintig jaar. 'Ik zeg niet dat ik blij ben of niet blij ben. Ik zeg gewoon maar dat de deur open is voor haar, en dat is het belangrijkste', aldus prins Laurent. 'Wat is een deel van de familie? Ik kan alleen maar voor mezelf spreken en de deur staat thuis open voor haar.'