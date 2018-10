Prins Henri de Croÿ ontkent witwasschandaal in alle toonaarden

In een interview met de Zwitserse zondagskrant Le Matin zegt de Belg 'geen enkele strafrechtelijke inbreuk te hebben gepleegd'. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de lokale vertegenwoordiger van zijn bedrijf in de VAE.

Het Franse magazine Obs bracht begin vorige maand een groot verhaal over belastingontwijking, waarbij vermogensbeheerder Helin centraal stond. Obs baseerde zich op een pak documenten, de zogenaamde 'Dubai Papers'.

Helin werd in 2007 opgericht door prins Henri de Croÿ, en richt zich uitdrukkelijk op het fortuin van personaliteiten, zoals Russische oligarchen, voetballers of bedrijfsleiders. De Belg heeft intussen geen bestuursverantwoordelijkheid meer bij Helin, maar werkt er enkel nog als 'consultant', zegt hij in de krant. Het bedrijf is nu in handen van de Britse bankier Geraldine Whittaker.

'Ik heb geen enkele strafrechtelijke inbreuk begaan. De groep Helin doet aan vermogensbeheer en maakt daarbij gebruik van fiscale optimalisatie (...) Dat is volgens sommigen misschien niet moreel verantwoord, maar het is niet verboden volgens de wet', aldus de Croÿ in de krant. Hij ontkent formeel gebruik te hebben gemaakt van een systeem om geld wit te wassen of fiscale fraude te plegen.

'Maar ik sluit niet uit dat er fouten zijn gebeurd bij de bestuurders die na mij zijn gekomen. Dat is altijd mogelijk. Ikzelf woon in het Verenigd Koninkrijk en het bedrijf is gevestigd in Ras el Khaïma. Ik ben geen bestuurder of aandeelhouder meer. François Dejardin is onze vertegenwoordiger ter plaatse', klinkt het, waarbij de prins toegeeft dat deze vertegenwoordiger 'oncontroleerbaar' is geworden.

Volgens het Franse Obs zouden sommige klanten van Helin zich intussen vragen stellen over waar hun geld zich bevindt. Ze vrezen dat de vermogensbeheerder de controle over hun fortuin is kwijtgespeeld en hebben klacht ingediend in Genève. Het zou gaan om zo'n 84 miljoen euro.

De procureur van Genève is een strafonderzoek gestart, waarbij ook Henri de Croÿ wordt beschuldigd. De activa van Helin zijn bevroren. Henri de Croÿ, die in ons land de bijnaam 'zwarte prins' heeft, werd in de jaren 2000 ook in België beschuldigd van fiscale fraude. Na tien jaar procederen werd hij uiteindelijk in 2015 vrijgesproken.