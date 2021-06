De Prijs Armoede Uitsluiten is dit jaar gewonnen door De Vrolijke Kring uit Ronse. Het is de 22ste keer dat vzw Welzijnszorg de prijs toekent. Deze editie lag de focus op organisaties die zich inzetten voor het mentaal welbevinden van mensen die in armoede leven.

De Vrolijke Kring kreeg de prijs van 20.000 euro uit handen van Vlaams minister van Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V).

"De Vrolijke Kring krijgt de prijs voor haar authentieke en participatieve werking", zegt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg vzw. "Ze hebben aandacht voor structurele armoedebestrijding en voor de betekenis van armoede, voor zij die het aan den lijve ondervinden."

De organisatie uit Ronse werd gekozen uit vijf genomineerden. Mensen met een armoede-ervaring geven mee richting aan de werking van De Vrolijke Kring via een maandelijkse ledenbabbel, het dagelijks bestuur en deelname aan de raad van bestuur. Mensen kunnen bij de organisatie terecht voor laagdrempelige activiteiten zoals koffiemomenten en creatieve ateliers. Ze kunnen er ook anderen ontmoeten en zo hun sociaal netwerk uitbreiden. Op die manier verzamelt de vereniging signalen over de problemen die mensen in armoede ervaren.

Vanuit die signalen werkt De Vrolijke Kring aan projecten rond cultuur, wonen en maatschappelijke dienstverlening. Zo is recent bijvoorbeeld het project 'De Kompanie' ontstaan, dat inspeelt op de nood aan informatie over woonbeleid en mensen begeleidt naar de juiste lokale diensten. Het project wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers met een ervaring in armoede.

"U gelooft in ons en waardeert wat wij hier samen doen. Dat is voor ons het mooiste cadeau dat u ons kan geven", reageert Guy Janssens, die lid is van De Vrolijke Kring. "Deze prijs is veel meer dan een klopje op onze schouder. U investeert in mensen en dat is de beste investering die u kan doen."

