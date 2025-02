Prévot ontmoet Congolese president Tshisekedi in München

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft in München, in de marge van de Veiligheidsconferentie, vrijdagavond de Congolese president Félix Tshisekedi voor een eerste keer gesproken. Dat meldt Prévot op X. In het gesprek herhaalde Prévot het Belgische standpunt over het conflict in het oosten van Congo: “een sterke oproep voor het respect voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Congo”.

Daarnaast gaf Prévot aan dat België de vredesprocessen steunt die de landen in de regio opgestart hebben. “Er is geen militaire oplossing”, aldus Prévot op X. “Nationale cohesie versterken is ook belangrijk.” Eind januari viel met Goma de belangrijkste stad van Oost-Congo in handen van M23 en het Rwandese leger, nadat de rebellen in de weken en maanden vooraf grote delen van de provincie Noord-Kivu onder controle hadden gekregen. Na Goma zette M23 zijn opmars verder naar het zuiden, en volgens bronnen ter plaatse zijn de rebellen vrijdag aangekomen in Bukavu, de hoofdstad van Zuid-Kivu. Nog volgens de plaatselijke bronnen verzette het Congolese regeringsleger zich amper.

Op de conferentie in München hield Tshisekedi vrijdag een pleidooi om de verantwoordelijkheid van Rwanda in de huidige situatie duidelijk te benoemen. Hij haalde daar ook uit naar zijn voorganger Joseph Kabila, die eveneens aan de touwtjes van de opstand zou trekken. In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zitten vrijdag dan weer de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders samen over de crisis in Oost-Congo. Vanaf zaterdag houdt de Afrikaanse Unie zijn jaarvergadering, maar bronnen binnen de entourage van de Congolese president melden dat Tshisekedi die top niet zal bijwonen.