Naast 'coronakortingen' voor drugs bieden verkopers op verborgen online marktplaatsen ook felbegeerde covid-19-tests aan. Knack vond op het zogenaamd darknet ook een heleboel aanbiedingen voor een malariapil die VS-president Donald Trump (onterecht) aanraadt voor coronapatiënten. 'Opgepast met fraudeurs', zegt Europol.

'Einde-van-de-wereld-uitverkoop wegens coronavirus!', adverteert één verkoper van een medicijn dat amfetamine bevat en daarom ook recreatief gebruikt wordt. 'Grijp je kans alvorens het coronavirus je in de kraag vat.'

'Speciale aanbieding door het coronavirus: uitstekende xtc uit Nederland', wenkt een andere darknetdealer. Op Empire Market en andere verborgen online marktplaatsen bieden verkopers uit heel de wereld coronadeals aan voor drugs zoals LSD, cannabis, ecstasy en ook medicijnen. Nu mensen zowat overal in quarantaine zitten en amper het huis uit komen, bloeit de handel via het internet. Voor online retailers zoals Amazon of streamingdienst Netflix is de coronacrisis geen vloek maar een zegen. Thuisbezorgers zoals UberEats of Deliveroo doen dezer dagen gouden zaken. Ook verkopers op zogenaamde darknetsites, verborgen websites die enkel toegankelijk zijn met een speciale Tor-browser, grijpen hun kans, stelt Knack vast. Op zulke websites, die regelmatig offline gehaald worden door de politie, worden onder meer illegale drugs, wapens of gestolen kredietkaartinformatie verhandeld. Kopers betalen er met digitale munten zoals bitcoin. Pakjes worden aan huis bezorgd door de post of een pakketdienst, ook in België. Drugs kopen op het darknet wordt alsmaar populairder onder drugsgebruikers. De coronacrisis zou voor hun mogelijk een permanente verschuiving richting het internet kunnen betekenen. Maar Europol waarschuwt tegelijk voor fraude op darknetsites. Volgens de Europese opsporingsdienst neemt cybercrime in coronatijden een hoge vlucht. Coronatests en -medicatie die verkocht worden op verborgen online marktplaatsen zijn vaak fake. Op darknetsites liggen ook hackers op de loer die persoonlijke informatie stelen en er munt uit slaan. 'Cybercriminelen misbruiken de pandemie en jagen op duistere kanalen als Darknet op je geld of je identiteit', zei de Belgische Europol-topvrouw Catherine De Bolle recent tegen Het Nieuwsblad. 'Voor de grote meerderheid van darknetdealers is het business as usual tijdens de pandemie', stelt Elliptic, een organisatie die onderzoek voert naar het gebruik van zogenaamde cryptomunten (zoals bitcoin). 'Sterker: de coronacrisis biedt een unieke kans voor internetdealers.' 'Door de coronacrisis kan de wereldwijde drugsbusiness veranderen', zegt de Belgische criminologe Charlotte Colman (UGent), die drugstrends onderzoekt. 'Criminele organisaties moeten creatiever worden om logistieke problemen op te lossen. De kleinhandel, de manier waarop drugs bij de gebruiker komt, kan ook verschuiven. Doordat mensen in lockdown zitten en er weinig verkeer op straat is moeten dealers nadenken hoe ze drugs bij hun gebruikers kunnen krijgen. Het darknet kan daarbij een rol spelen.' 'De verkoop is verdubbeld sinds de uitbraak van het coronavirus', zegt één dealer uit het Verenigd Koninkrijk die op darknetsite Empire Market zowel medicatie zoals Xanax en illegale xtc verkoopt (we spreken elkaar via een versleutelde chatapplicatie). 'Iedereen blijft thuis. Het duurt alleen enkele dagen langer om de pakjes te bezorgen, that's it.' Darknetverkopers grijpen de coronacrisis aan om ook mondmaskers, coronatests en zelfs twijfelachtige remedies te verhandelen. Zo zag Knack heel wat aanbiedingen voor het medicijn chloroquine. Dat is een antimalariapil die de Amerikaanse president Donald Trump aanraadde voor covid-19-zieken. Er is voorlopig geen sluitend bewijs dat chloroquine en het afgeleide hydroxychloroquine covid-19 kunnen helpen. De Amerikaanse farmawaakhond FDA heeft het gebruik wel toegelaten en patiënten worden ermee behandeld, in de VS en elders. Maar één recente studie onder 368 Amerikaanse legerveteranen die aan covid-19 lijdden en behandeld werden met chloroquine toont aan dat het medicijn soms een dodelijke afloop veroorzaakt, zo meldt persbureau Associated Press. Zelfmedicatie met chloroquine is hoe dan ook uit den boze. 'Veel mensen uit de VS en EU willen dit medicijn nu', mailt verkoper MedsGuru, die de pillen naar eigen zeggen vanuit India verscheept: 200 voor 174 euro. Vervolgvragen blijven onbeantwoord. Dezelfde verkopers die normaal drugs verhandelen, hebben nu ook coronatests, mondmaskers en medicatie in het aanbod. Dat doen ze om hun inkomstenstroom te diversifiëren, aldus Elliptic in een recent rapport. 'Deze verkopers zijn opportunistisch en springen op eender welke kans om producten te verkopen die elders moeilijk te bekomen zijn.' Eén verkoper op Empire Market biedt een snelle zelftestkit aan voor covid-19 die op immuniteit test door antilichamen te detecteren. 'Precies zoals gezondheidsautoriteiten ze gebruiken in China, Zuid-Korea, Duitsland, Iran, Italië en vele anderen', klinkt het. 'Gemoedsrust in het comfort en de privacy van je eigen woonst in amper vijftien minuten.'Werken die testkits? Volgens de recensies van tevreden klanten wel. Europol zegt van niet. 'Hoewel verkopers naar eigen zeggen goede intenties hebben, is dit een makkelijke manier om anoniem valse, nagemaakte of spullen van lage kwaliteit te verkopen', zegt de Europese politiedienst in een recent rapport.