De premies voor brandverzekeringen zullen op 1 januari 2022 met 5,6 procent stijgen. De premies zijn gekoppeld aan de Abex-index, en die steeg tussen november 2020 en november 2021 van 858 naar 906. Dat schrijft L'Echo zaterdag.

Zo'n grote stijging is geleden van 2007, toen het bedrag van de premies met 5,88 procent werd geïndexeerd, aldus L'Echo. De Abex-index meet de evolutie van de kosten in de bouwsector, zoals de lonen, maar ook de bouwmaterialen. Die zijn in 2021 sterk gestegen door grondstoffenschaarste. 'De index wordt door 98 procent van de verzekeraars gebruikt om het bedrag van de premie aan te passen', legt Abex-voorzitter Alain Coppe uit. In principe wordt de indexering jaarlijks op 1 januari uitgevoerd. De index wordt behalve de premies ook gebruikt om de interventiegrenzen - die bepalen de reikwijdte van de dekking van de brandverzekering - automatisch te indexeren, met name voor de ernstige schadegevallen.

Zo'n grote stijging is geleden van 2007, toen het bedrag van de premies met 5,88 procent werd geïndexeerd, aldus L'Echo. De Abex-index meet de evolutie van de kosten in de bouwsector, zoals de lonen, maar ook de bouwmaterialen. Die zijn in 2021 sterk gestegen door grondstoffenschaarste. 'De index wordt door 98 procent van de verzekeraars gebruikt om het bedrag van de premie aan te passen', legt Abex-voorzitter Alain Coppe uit. In principe wordt de indexering jaarlijks op 1 januari uitgevoerd. De index wordt behalve de premies ook gebruikt om de interventiegrenzen - die bepalen de reikwijdte van de dekking van de brandverzekering - automatisch te indexeren, met name voor de ernstige schadegevallen.