Premier zet gesprekken over benoemingen voort

Er liggen voor de federale regering nog een reeks benoemingen op de plank. De meest gemediatiseerde is die bij de Nationale Bank, waarvoor oud-minister Steven Vanackere door CD&V naar voren wordt geschoven. Daarbij stak een storm op over het gebrek aan vrouwen bij de NBB.

Andere situeren zich bij de energieregulator Creg, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en de Europese Investeringsbank (EIB). De premier maakt in zijn zoektocht naar een akkoord een onderscheid tussen de raden van bestuur en de executieve functies.

Voor de raden van bestuur benadrukt Michel dat er een evenwicht moet worden gevonden. 'Er is nood aan een democratische vertegenwoordiging, maar ook aan meer onafhankelijkheid, meer professionalisme en meer objectivering', zei de eerste minister na afloop. Het is daarom de bedoeling te werken op een 'charter van de bestuurders', dat vandaag in volle voorbereiding is. Ook sprak de premier over een nieuw mandaat voor de FPIM om een steun- en expertisecentrum in het leven te roepen, 'voor een maximale en permanente opleiding van bestuurders in de publieke instellingen'.

Bij de executieve functies bevestigde de premier de 'sterke politieke wil' om een keuze te maken op basis van in eerste instantie een 'objectivering van de bevoegdheden'. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van de NMBS. Op basis van die krachtlijnen zal de premier opnieuw rond de tafel zitten met zijn vicepremiers, met het perspectief zo snel mogelijk de verschillende arbitrages te maken. 'Meer vrouwen is ook een algemeen principe. Daar moeten we zien hoe het mogelijk is voor de raden van bestuur, maar ook voor de andere functies, meer resultaten te boeken'.