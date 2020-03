Dat bevestigt Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle. Voor de rest blijft de regering in lopende zaken. De N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft te kennen gegeven dat zijn partij Wilmès niet zal steunen.

Premier Sophie Wilmès zal het vertrouwen van de Kamer vragen om de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Voor de overige domeinen blijft de regering in lopende zaken. Dat verklaarde senaatsvoorzitster en gewezen koninklijk opdrachthouder Sabine Laruelle bij het verlaten van de Lambermont. De overige onderhandelaars bevinden zich nog in de ambtswoning van de premier.

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet op VTM Nieuws weten dat zijn partij de regering Wilmès niet zal steunen. 'We zijn eigenlijk buitengepest en in de oppositie geduwd. En nu zouden we een regering moeten steunen om volmachten te gebruiken, waarvan niemand weet waar ze nu eigenlijk voor dienen? Dat gaan we niet doen', aldus De Wever.

