In een videoboodschap op haar website roept premier Sophie Wilmès op om de coronamaatregelen goed na te leven. "De strijd tegen het coronavirus moet elke dag gevoerd worden", aldus de premier.

'Het is essentieel dat we elke dag allemaal ons best doen om te voorkomen dat er hardere maatregelen moeten worden genomen'.

'Om te slagen is iedereen onmisbaar', zegt Wilmès.

Toespraak van de eerste minister - 15.09.2020

De eerste minister noemt de coronacijfers "zorgwekkend" en zegt dat ze "serieus genomen moeten worden". Wilmès wijst erop dat de heropflakkering van de epidemie is kunnen vertraagd worden door maatregelen te nemen vooral "doordat de overgrote meerderheid zich aan de regels hield".

Wilmès zegt dat we ons het best kunnen beschermen door de de gekende barrièremaatregelen te respecteren: regelmatig handen wassen, de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren, een masker te dragen als die afstand niet gehouden kan worden of als het verplicht is, zich isoleren bij symptomen en de verplichte quarantaine altijd respecteren en het aantal nauwe contacten beperken.

Midden volgende week is er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad gepland, waar voor het eerst een nieuwe groep van deskundigen - uit meerdere disciplines - advies zal geven over hoe we met het virus moeten leven.

"Maar de strijd tegen het coronavirus moet elke dag gevoerd worden. We kunnen niet wachten op de volgende veiligheidsraad of op nieuwe maatregelen. Het is essentieel dat we elke dag allemaal ons best doen om te voorkomen dat er hardere maatregelen moeten worden genomen. De toekomst ligt in onze handen, nu en nog vele maanden lang", aldus Wilmès.

