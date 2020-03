Vanaf vrijdagavond om middernacht gaan alle restaurants, discotheken en cafés dicht tot 3 april. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdagavond aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad over de aanpak van het coronavirus.

Op scholen worden vanaf volgende week de lessen opgeschort, maar de opvang gaat door voor kinderen die niet bij hun ouders thuis kunnen blijven. Ook die maatregel geldt tot 3 april, als de Paasvakantie begint.

'De omkadering van de kinderen wordt verzekerd, op zijn minst voor mensen die werken in de gezondheidszorg, en voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te voorzien dan door oudere mensen', zei Wilmès. Zij riep op om kinderen niet bij grootouders te laten verblijven, omdat ouderen een risicogroep vormen voor het coronavirus. Bejaarden kunnen de komende tijd beter thuis blijven, waarschuwde ze. De crèches blijven open, stelde de premier nog.

Ook alle recreatieve, sportieve en culturele evenementen worden afgelast. De bestrijding van het coronavirus bevindt zich vanaf nu in een federale fase, waardoor al het beleid op federaal niveau zal worden gecoördineerd.

'We moeten allemaal in dezelfde richting kijken', zei Wilmès, die opriep tot solidariteit om te voorkomen dat de situatie verergert. Ze benadrukte dat de verspreiding van het coronavirus snel gaat en dat de maatregelen van de overheid daarom van dag tot dag opnieuw moeten worden ingeschat.

Supermarkten en apotheken blijven open, en Wilmès benadrukte dat er geen sprake is van een 'lockdown'. 'We hebben deze maatregelen genomen om zo'n situatie als de Italiaanse te voorkomen', zei de premier. Onnodig contact moet wel worden voorkomen. 'We willen ervoor zorgen dat mensen die normaal niet in contact zouden komen met elkaar, dat nu ook niet gaan doen.'

Van Ranst: 'Maatregelen zullen hopelijk de curve van aantal besmettingen afvlakken'

Met de maatregelen die de federale regering heeft afgekondigd, kunnen we hopelijk de stijgende curve van het aantal besmettingen afvlakken. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst donderdag gezegd in 'Vandaag' op Eén waar hij te gast was. Hij noemt de maatregelen verregaand, maar wel nog proportioneel. 'Het land blijft wel werken', zegt hij.

Volgens Van Ranst is dit een oplossing die tegemoet komt aan een aantal verzuchtingen: scholen sluiten kon niet omdat de kinderen dan naar de grootouders moesten en dat moest vermeden worden, en tegelijkertijd kunnen mensen in bepaalde jobs zoals in de zorgsector niet zo maar thuisblijven. 'We doen het zoals in Frankrijk, maar leggen wel onze eigen accenten', zegt Van Ranst. Hij wijst ook op Frankrijk als een van de redenen om bij ons ook de lessen op te schorten, omdat het volgens hem vooral in Wallonië moeilijk is om uit te leggen waarom er wel in Frankrijk scholen gesloten worden en bij ons niet.

VBO: 'Snel en kordaat optreden gan grotere schade voorkomen'

Direct na afloop van de persconferentie riep Horeca Vlaanderen de federale regering op om een 'horecanoodfonds' in het leven te roepen. Ook alle terras-, toerisme- en andere taksen moeten tot eind dit jaar worden opgeschort, klinkt het bij de koepelorganisatie.

'Volksgezondheid primeert uiteraard, mensen mogen niet sterven. Maar we moeten ervoor zorgen dat ook de horecasector niet sterft', zo reageert topman Matthias De Caluwe. 'Dit raakt de sector financieel in het hart. We zijn al een sector in crisis, elke 0,01 procent marge telt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om dit te overwinnen.'

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt begrip te hebben voor de maatregelen die de regering heeft aangekondigd. 'We begrijpen dat deze bijkomende maatregelen op korte termijn economische hinder zullen opleveren', zegt Pieter Timmermans, de CEO van de werkgeversorganisatie, in een persbericht. 'Maar we benadrukken dat een snel en kordaat optreden een verdere escalatie van deze epidemie kan vermijden, waardoor een veel grotere economische schade op lange termijn kan vermeden worden'.

Op scholen worden vanaf volgende week de lessen opgeschort, maar de opvang gaat door voor kinderen die niet bij hun ouders thuis kunnen blijven. Ook die maatregel geldt tot 3 april, als de Paasvakantie begint.'De omkadering van de kinderen wordt verzekerd, op zijn minst voor mensen die werken in de gezondheidszorg, en voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te voorzien dan door oudere mensen', zei Wilmès. Zij riep op om kinderen niet bij grootouders te laten verblijven, omdat ouderen een risicogroep vormen voor het coronavirus. Bejaarden kunnen de komende tijd beter thuis blijven, waarschuwde ze. De crèches blijven open, stelde de premier nog.Ook alle recreatieve, sportieve en culturele evenementen worden afgelast. De bestrijding van het coronavirus bevindt zich vanaf nu in een federale fase, waardoor al het beleid op federaal niveau zal worden gecoördineerd. 'We moeten allemaal in dezelfde richting kijken', zei Wilmès, die opriep tot solidariteit om te voorkomen dat de situatie verergert. Ze benadrukte dat de verspreiding van het coronavirus snel gaat en dat de maatregelen van de overheid daarom van dag tot dag opnieuw moeten worden ingeschat.Supermarkten en apotheken blijven open, en Wilmès benadrukte dat er geen sprake is van een 'lockdown'. 'We hebben deze maatregelen genomen om zo'n situatie als de Italiaanse te voorkomen', zei de premier. Onnodig contact moet wel worden voorkomen. 'We willen ervoor zorgen dat mensen die normaal niet in contact zouden komen met elkaar, dat nu ook niet gaan doen.'Met de maatregelen die de federale regering heeft afgekondigd, kunnen we hopelijk de stijgende curve van het aantal besmettingen afvlakken. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst donderdag gezegd in 'Vandaag' op Eén waar hij te gast was. Hij noemt de maatregelen verregaand, maar wel nog proportioneel. 'Het land blijft wel werken', zegt hij. Volgens Van Ranst is dit een oplossing die tegemoet komt aan een aantal verzuchtingen: scholen sluiten kon niet omdat de kinderen dan naar de grootouders moesten en dat moest vermeden worden, en tegelijkertijd kunnen mensen in bepaalde jobs zoals in de zorgsector niet zo maar thuisblijven. 'We doen het zoals in Frankrijk, maar leggen wel onze eigen accenten', zegt Van Ranst. Hij wijst ook op Frankrijk als een van de redenen om bij ons ook de lessen op te schorten, omdat het volgens hem vooral in Wallonië moeilijk is om uit te leggen waarom er wel in Frankrijk scholen gesloten worden en bij ons niet.Direct na afloop van de persconferentie riep Horeca Vlaanderen de federale regering op om een 'horecanoodfonds' in het leven te roepen. Ook alle terras-, toerisme- en andere taksen moeten tot eind dit jaar worden opgeschort, klinkt het bij de koepelorganisatie. 'Volksgezondheid primeert uiteraard, mensen mogen niet sterven. Maar we moeten ervoor zorgen dat ook de horecasector niet sterft', zo reageert topman Matthias De Caluwe. 'Dit raakt de sector financieel in het hart. We zijn al een sector in crisis, elke 0,01 procent marge telt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om dit te overwinnen.' Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt begrip te hebben voor de maatregelen die de regering heeft aangekondigd. 'We begrijpen dat deze bijkomende maatregelen op korte termijn economische hinder zullen opleveren', zegt Pieter Timmermans, de CEO van de werkgeversorganisatie, in een persbericht. 'Maar we benadrukken dat een snel en kordaat optreden een verdere escalatie van deze epidemie kan vermijden, waardoor een veel grotere economische schade op lange termijn kan vermeden worden'.