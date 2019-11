Premier Wilmès: 'Generale legerstaf bereidt verhoging militaire capaciteit voor'

De generale staf van het leger is belast met de voorbereiding van een plan dat ervoor moet zorgen dat België alle capaciteitsdoelstellingen van de Navo zal halen. Dat heeft premier Sophie Wilmès bekendgemaakt in de Kamer. Het plan is bestemd voor de volgende federale regering.

Het plan komt bovenop de strategische visie die in 2016 is goedgekeurd. Toen spraken de toenmalige regeringspartijen af dat de uitgaven voor defensie tegen 2030 tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product zouden moeten stijgen. De Navo maant de lidstaten aan om tegen 2024 naar een aandeel van 2 procent te streven. 'De strategische visie van 29 juni 2016 realiseert de gedeeltelijke implementatie van 141 van de 163 capaciteitsdoelstellingen. De generale staf werkt sinds februari 2018 aan een addendum voor de periode 2020-2035 dat alle doelstellingen moet dekken. Dat plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende regering', zei Wilmés in de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie. De premier van de regering van lopende zaken kwam in de Kamer toelichting verstrekken bij de Navo-top die op 4 december plaatsvindt in Londen. Op de agenda staat onder meer een discussie over een billijke verdeling van de lasten onder de lidstaten van de alliantie, een eis die met name de Verenigde Staten met regelmaat van de klok op tafel leggen.