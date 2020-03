Premier in lopende zaken Sophie Wilmès heeft zich zondagavond in een video, die verspreid werd op sociale media speciaal gericht tot jongeren.

Ze riep hen op om verantwoordelijkheid op te nemen, strikt de maatregelen na te leven en maximaal contacten te beperken. 'Om het coronavirus te verslaan, rekenen we ook op jullie', stelde de regeringsleidster.

Wilmès stelde dat de ongeziene maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen en ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast geraken.

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, aldus de premier die zich speciaal tot de jongeren richten, die de komende weken niet naar school of universiteit gaan.

Jongeren hebben zin om vrienden te zien of samen te gaan feesten, maar Wilmès riep hen op om maximaal de contacten te beperken.

'Het klopt niet dat jongeren geen risico lopen', waarschuwde ze. Ook wie geen symptomen heeft kan een vriend, familie of grootouder besmetten 'voor wie het virus dramatische gevolgen kan hebben', zei de premier nog.

