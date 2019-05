De Oekraïense premier Volodymyr Grojsman heeft vandaag zijn ontslag aangekondigd wegens meningsverschillen met de kersverse president Volodymyr Zelenski. Die laatste heeft tijdens een toespraak bij zijn eedaflegging de ontbinding van het parlement aangekondigd. Binnen twee maanden moeten vervroegde verkiezingen plaatsvinden.

'Ik heb besloten ontslag te nemen na de ministerraad woensdag', heeft Grojsman gezegd. Enkele hooggeplaatste politici hadden de afgelopen dagen hun ontslag aangekondigd, zoals minister van Buitenlandse Zaken Pawel Klimkin. Ook minister van Defensie Stepan Poltorak trad af na de toespraak eerder vandaag.

Het parlement staat vijandig tegenover de nieuwe president, die er geen eigen meerderheid heeft om hervormingen door te voeren. 'Ik ontbind de Verchovna Rada', zei Zelenski, die de geplande verkiezingen in oktober niet wil afwachten. Juridisch bestaan er echter onzekerheden over zijn bevoegdheid om dat proces op te starten.

De 41-jarige Zelenski is de jongste president ooit in Oekraïne. De acteur, een politieke nieuwkomer, speelde jarenlang de rol van president in een televisieserie.