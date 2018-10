Premier Michel ziet PS-oppositie tegen MR niet vertaald in verliezen voor zijn partij

Voor Charles Michel verloopt de strijd tussen MR en PS voor de eerste plaats in het zuiden van het land 'nek-aan-nek'. Door een lichte daling voor de liberalen en een meer uitgesproken daling voor de PS, is het verschil tussen beide partijen 'historisch klein'.

Volgens de voorlopige cijfers van MR halen de Franstalige liberalen minstens 95 Waalse burgermeesterssjerpen binnen, terwijl ze er in 2012 94 hadden. Het aantal absolute meerderheden stijgt van 57 naar 66. 'Dat bewijst de stevigheid van de MR op een ogenblik dat de traditionele partijen onder druk staan', zegt Michel.

Brussel kleurt minder blauw. Partijvoorzitter Olivier Chastel noteert de doorbraak van Groen, 'een boodschap waarmee rekening gehouden moet worden'. Charles Michel wijst ook op de groei van de ecologisten in Beieren en het Groothertogdom Luxemburg. Over de sterke groei van PVDA-PTB had hij het nauwelijks.

In het Brussels gewest behoudt de MR enkel nog het burgemeesterschap in Ukkel en Etterbeek, terwijl dat in 2012 nog in zes gemeentes het geval was. De liberalen zitten voorlopig nog maar in zes meerderheden tegen 13, maar in verschillende gemeenten lopen de onderhandelingen nog. Volgens Michel is de MR het slachtoffer van voorakkoorden, terwijl de kiezer meer gericht is op thema's zoals de klimaatverandering, voedselveiligheid en de energiebevoorradingszekerheid.

Volgens voorzitter Chastel was de MR 'aangenaam verrast' door het aantal sjerpen dat de partij in de wacht wist te slepen. Op provinciaal vlak is de partij de grootste in Namen en Waals-Brabant en de op een na grootste in Henegouwen, Luik en Luxemburg. Over heel Wallonië won de partij 23,7 procent van de stemmen bij de provincieraadsverkiezingen, terwijl dat in 2012 nog 27,7 procent was - een achteruitgang van 4 procentpunt dus. 'Maar', zegt Chastel, 'we doen het nog altijd drie punten beter dan de laatste peilingen aangaven.'

Hij ziet in het resultaat van zondag echter geen onvrede over het gevoerde federale regeringsbeleid. Nochtans zei Chastel enkele dagen voor de verkiezingen dat de MR-kandidaten tijdens de campagne vaak aangesproken werden over het federale niveau - waar de MR als enige Franstalige partij mee de lakens uitdeelt.

Wat Brussel betreft, moet de MR de uitslag grondig analyseren, aldus Chastel. Wanneer de partij haar programma's opmaakt voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2019, zal de MR ook nagaan of haar milieu- en haar klimaatpolitiek voor de kiezer duidelijk genoeg zijn.