Premier Michel vindt dat ook volgende regering geen kazernes mag sluiten

Sinds januari zet ons land ongeveer 250 militairen in het kader van de NAVO-missie 'enhanced Forward Presence'. Met de aanwezigheid van internationale gevechtsgroepen in Polen en de Baltische staten wil de NAVO een antwoord bieden op de dreiging die de Oost-Europese NAVO-landen van Rusland ervaren sinds het conflict in Oekraïne.

Premier Michel bezocht woensdag het Belgische detachement in Estland en had ook een korte boodschap voor hen. 'Defensie is een belangrijk departement, niet alleen voor onze veiligheid, maar ook in de verdediging van onze waarden', zei Michel. Deze legislatuur heeft de regering, na jarenlange besparingen, opnieuw in defensie geïnvesteerd, met een investeringsplan van 9,2 miljard euro. De komende jaren wordt rekrutering heel belangrijk, zei de premier. 'Er zullen duizenden mensen aangeworven moeten worden om onze Europese en internationale verplichtingen te kunnen nakomen'.

Om natuurlijke afvloeiingen op te vangen, zouden er tegen 2024 in totaal 10.000 militairen aangeworven moeten worden. Michel vindt daarom persoonlijk dat er geen kazernes in ons land moeten sluiten. Enkele jaren geleden lag de piste op tafel om tot veertien kazernes te sluiten, maar zover is het uiteindelijk nooit gekomen. De premier vindt ook dat de volgende regering de kazernes open zou moeten houden.