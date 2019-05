De Congolese autoriteiten hebben donderdag gezegd dat Belgisch ontslagnemend premier Charles Michel en de Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd zijn voor de begrafenis van de Congolese oppositieleider Etienne Tshisekedi. Het afscheid van de vader van huidig president Félix Tshisekedi start volgende week donderdag in Kinsasa, en eindigt zaterdag.

'De kabinetschef van de president van de republiek heeft mij bevestigd dat een uitnodiging wordt gestuurd naar president Macron en premier Charles Michel', zei Lucien Lundula, de coördinator van het organiserend comité van de begrafenis. 'Het is geen begrafenis, maar de herdenking en de viering van de overwinning van de democratie, en de vervulling van de droom van Etienne Tshisekedi, die voortaan wordt belichaamd door de komst van zijn zoon aan het hoofd van de staat', aldus Lindula in een persbericht.

Het stoffelijke overschot van Tshisekedi, dat al twee jaar bewaard wordt in een uitvaartcentrum in Elsene, moet volgende week donderdag in de ochtend aankomen op de luchthaven van Ndjili. Zijn zoon Félix Tshisekedi en alle Congolese autoriteiten zullen daarbij aanwezig zijn. Daarna trekt een rouwstoet door Kinshasa, die eindigt aan het lijkenhuis van het Cinquantenaire-ziekenhuis. Vrijdag wordt het lichaam naar het stade des Martyrs gebracht, waar een misviering voor het publiek zal plaatsvinden.

De officiële ceremonie vindt zaterdag plaats in hetzelfde stadion, waarna Etienne Tshisekedi in N'sele wordt begraven. Naar verwachting zullen veel mensen naar Kinshasa afzakken tijdens deze drie dagen. Etienne Tshisekedi begon zijn politieke carrière aan de zijde van dictator Mobutu Sese Seko, maar richtte in 1982 de oppositiepartij UDPS op.

In de jaren negentig was hij enkele keren kortstondig eerste minister van Congo. Daarna voerde hij oppositie tegen president Mobutu en diens opvolgers Laurent-Désiré en Joseph Kabila. Op 1 februari 2017 overleed hij na een longembolie in Brussel.